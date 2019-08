Emsurb vai recadastrar permissionários do mercado Thales Ferraz

14/08/19 - 05:21:25

Em continuidade ao processo de recadastramento de todos os permissionários que atuam em áreas de espaço público administradas pela Prefeitura de Aracaju, a Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) realiza, a partir desta quarta-feira, 14, o recadastro dos comerciantes do mercado Thales Ferraz, na região central da cidade. O objetivo da iniciativa é fazer um levantamento mais detalhado sobre o funcionamento do espaço.

Para oferecer mais comodidade aos comerciantes, a equipe da Diretoria Administrativo e Financeiro (Diraf) da Empresa realizará o atendimento no setor de informações turísticas da Secretaria Municipal da Indústria, Comércio e Turismo (Semict), situado na área interna mercado. Durante a ação, serão verificados o tipo de atividade de comércio exercida em cada box, como também as situações que envolvem pendências financeiras.

De acordo com o diretor Administrativo e Financeiro da Emsurb, Clóves Trindade, por meio dessa iniciativa, a gestão mantém a relação de parceria com os trabalhadores dos mercados municipais. “Estamos sempre preocupados em oferecer serviços de qualidade para a população e também para nossos permissionários. Por isso, estamos regularizando a situação de quem já é licenciado, ocupa seu espaço e paga suas taxas. Já para aqueles que estão inadimplentes, iremos oferecer, também, no ato do recadastro, opções de negociação dos débitos”, explicou.

No Thales Ferraz, o recadastramento acontece das 8h às 16h e a previsão de conclusão dos trabalhos é a próxima sexta-feira, dia 16. Para a atualização, o permissionário deve apresentar documento de identificação com foto. Aqueles que apenas ocupam os boxes, mas não possuem a titularidade do mesmo, devem apresentar ainda comprovante de residência.

Outros mercados

Com o processo de recadastramento, a Emsurb atualizou os dados cadastrais de 2.632 permissionários dos mercados centrais Maria Virgínia Leite Franco e Antônio Franco, e dos setoriais (bairros) Roberto Silveira, Viana de Assis, Miguel Arraes, Alcino Barros, Carlos Firpo e Vereador Milton Santos.

Foto: Felipe Goettenauer