Ex-jogador Washington “Coração Valente” participa de corrida contra a Corrupção

14/08/19 - 17:00:13

O ex-jogador Washington “Coração Valente” provou que o coração bate firme e forte aos 44 anos de idade. Artilheiro do Brasileirão de 2004 e 2008, Washington participou da 4ª edição da Corrida contra a Corrupção, realizada na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. A prova teve quatro categorias: 6km, 12km, 3km, além do trajeto de 200m, 300m e 400m para as crianças. Ele correu 6km e não desapontou. “Conclui o percurso na casa dos 30 minutos, foi um tempo legal”, brinca o ex-atacante, que hoje é secretário Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social.

Apesar do clima descontraído, Washington destacou a importância do evento nos dias atuais. “A intenção não foi apenas correr pelas ruas da capital federal. A prova de atletismo teve a finalidade de conscientizar e incentivar à população ao combate à corrupção, algo que o governo federal tem feito nos últimos meses”, avaliou o secretário.

Outro dado importante, segundo Washington “Coração Valente” foi o caráter social da competição. “O montante de 5% dos valores das inscrições das categorias 6km e 12km foram remanejados para o instituto Batucar, fundado para desenvolver soluções de inclusão social por meio da educação, arte e cultura. Ou seja, o esporte mais uma vez aparece como um colaborador para as questões sociais no Brasil. Iniciativas como esta precisam se repetir outras vezes”, salientou

Criada em 2016 pela Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal (ADPF), a Corrida Contra a Corrupção foi desenvolvida para conscientizar a população sobre o combate às práticas ilegais e para o fortalecimento da Polícia Federal. Também visa buscar apoio da sociedade com as instituições de segurança. “A corrida foi mais do que uma prova de atletismo, foi uma maneira encontrada de unir esporte e cidadania no combate à corrupção nacional”, destacou.

Fonte e foto assessoria