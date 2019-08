Ezequiel: “sem transporte, estudantes fazem ‘vaquinha’ para virem a Aracaju”

14/08/19 - 05:25:59

O ex-prefeito de Capela, Ezequiel Leite, denuncia mais um “estelionato eleitoral” da prefeita do município, Silvany Mamlak. Agora sobre o transporte dos universitários. Segundo o antecessor, foi uma promessa de campanha, nos comícios, que o transporte iria melhorar ainda mais. “Quando eu falo, tem gente que não leva muito a sério, achando que faço oposição raivosa à prefeita fake news, mas nem ela e nem sua gestão ajudam”.

Ezequiel Leite lembrou que o transporte de universitários, que historicamente sempre foi gratuito em Capela, virou uma questão judicial com a participação do Ministério Público Estadual. “A prefeita que prometeu na campanha revolucionar no transporte de estudantes e que iria reconstruir a Educação de Capela. Ela findou destruindo nossas tradições, nossa Cultura, ferindo o ego e o orgulho de muita gente”.

Segundo o ex-prefeito “algum problema ocorreu. Falam que é por conta de meses atrasados, por falta de pagamento da prefeitura de Capela. A verdade é que, nossos estudantes universitários, o futuro do nosso município, ficaram esperando em vão os ônibus que os trariam para Aracaju. Muitos tinham provas para fazerem na capital. É isso que é compromisso com a Educação, prefeita?”, questionou.

Por fim, Ezequiel Leite denuncia que para não perderem suas respectivas aulas e provas em Aracaju, um grupo de estudantes findou fazendo uma “vaquinha” para pagarem por fora a um transporte de passageiros. “Estamos falando de um serviço público, que já não era gratuito com Silvany e que agora nem está sendo prestado. Pior é que agora, ou se paga um particular por fora, ou os universitários correm o risco de perderem o semestre”, lamentou.

Da Assessoria de Imprensa