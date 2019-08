Governo quer terrenos da Chesf para utilizar no turismo

O governador Belivaldo Chagas, acompanhado pelo secretário-geral de Governo, José Carlos Felizola, esteve na tarde desta quarta-feira (14), na sede da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf), em Recife, para dialogar sobre questões relacionadas à liberação de terrenos da estatal de energia em Canindé de São Francisco com o objetivo de permitir a implantação de empreendimentos turísticos. O secretário de Estado do Turismo, Sales Neto, também participou da reunião.

O governador foi recebido pelo diretor-presidente da Chesf, Fábio Lopes Alves, e o diretor de Gestão Corporativa, Adriano Soares da Costa. Ficou acertado entre as partes que o governo do Estado irá buscar a posse definitiva das áreas de interesse produtivo em Sergipe, que atualmente estão sob a responsabilidade da Chesf.

“Temos manifestações de grupos empresariais dispostos a implementar empreendimentos turísticos em Sergipe, a exemplo do que está acontecendo do outro lado do Rio São Francisco, em Alagoas, mas estamos impedidos sem essa doação definitiva da Chesf para Sergipe. Com esse acordo, teremos mais oportunidades de desenvolvimento turístico na região de Xingó, do lado de Sergipe”, explicou Belivaldo.