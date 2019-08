HOMEM DE 21 ANOS ACUSADO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL É PRESO EM ITABAIANA

14/08/19 - 05:44:14

O suspeito possuía mandado de prisão em aberto desde o ano passado

Um homem de 21 anos suspeito de estupro de vulnerável foi preso em cumprimento a mandado de prisão nessa terça-feira, 13. A detenção foi realizada por policiais civis de Capela, do Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis de Itabaiana (DAGV) e da Delegacia Regional.

De acordo com as investigações, o crime foi praticado contra uma criança em 2018, na cidade de Capela. Após diligências, o suspeito foi localizado no bairro Bananeira, em Itabaiana. O suspeito encontra-se à disposição da Justiça.

A prisão reforça o comprometimento da Polícia Civil no combate à criminalidade na região. Informações e denúncias podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia (181). O sigilo do denunciante é garantido.