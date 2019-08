Justiça penhora sede do Partido Trabalhadores em Aracaju

14/08/19 - 10:40:55

A 1ª Vara Cível de Aracaju decidiu fazer a penhora do imóvel que serve como sede para o Partido dos Trabalhadores em Aracaju.

As informações são de que a empresa Nordeste Comunicação Visual LTDA – ME, moveu uma ação judicial por causa de dívida contraída pelo hoje senador Rogério Carvalho, na campanha eleitoral em que não conseguiu se eleger à época. Pela dívida, 0 PT e Rogério Carvalho se tornaram réus na ação.

Na decisão, a justiça diz que “diante do silêncio dos executados acerca da penhora do imóvel de fls 91/93, proceda a lavratura do auto de adjudicação do referido imóvel, expedindo a respectiva carta e o mandado de imissão na posse, tudo na forma do art. 877, §1º, I do CPC. Não sendo o bem adjudicado suficiente para saldar a divida, intime-se o credor para trazer aos autos planilha atualizada de seu crédito, abatendo-se dele o valor da avaliação de fls.93. Prazo: 15 dias”.