Lagarto está fora da lista de alto risco de infestação do mosquito da dengue

14/08/19 - 05:05:32

A Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e o Centro de Controle de Zoonoses e Endemias, continua com a mobilização contra o Aedes aegypti. A Vigilância Epidemiológica explica que o município não se encontra em situação de alto risco de infestação do mosquito, segundo o Levantamento de Índice Rápido do Aedes aegypti (LIRAa). Mesmo assim, a luta contra o mosquito causador da dengue não deve parar.

Em maio deste ano, a campanha contra o mosquito levou diversos agentes até as ruas em um grande mutirão para orientar e conscientizar a população sobre a importância das ações de prevenção. Se cada um fizer a sua parte, como manter bem fechados tonéis, caixas e barris de água; lavar semanalmente com água e sabão tanques utilizados para armazenar água; remover galhos e folhas de calhas e não deixar água acumulada sobre a laje, todos estarão seguros.

O combate ao mosquito é uma tarefa de toda a sociedade e a Prefeitura de Lagarto está empenhada em levar informações a toda a população e também capacitar ainda mais a sua equipe de agentes, de modo que os trabalhos melhorem constantemente.

Até o final deste mês, novos mutirões estão previstos nos bairros: Loiola, Jardim Campo Novo e Albano Franco.

Fonte: https://www.lagarto.se.gov.br/v2/secretarias-2/saude/item/2823-lagarto-esta-fora-da-lista-de-alto-risco-de-infestacao-do-mosquito-da-dengue-segundo-levantamento-oficial.html