MORADOR QUESTIONA O MOTIVO DE VEREADORES SEREM OUVIDOS NO DEOTAP

14/08/19 - 14:45:05

No inicio da tarde desta quarta-feira (14) um morador do município de Laranjeiras, por telefone, informou que há uma ação da justiça contra o Presidente da Câmara de Laranjeiras e que a qualquer momento pode ser afastado do cargo por conta de supostos funcionários fantasmas.

Segundo o morador, na semana passada todos os vereadores foram prestar esclarecimentos ao Departamento de Crimes Contra a Ordem Tributária e Administração Pública (Deotap).

As informações são de que o Deotap estaria investigando o que estaria ocorrendo na Câmara de Vereadores, sobre supostos “fantasmas”, ou seja, funcionários que recebem sem trabalhar.

Ao concluir a informação, o morador que pediu para não ter seu nome revelado questiona: “gostaria de saber porque os vereadores da oposição não comentaram sobre o assunto?”.