Prefeitura publica edital de seleção para mais de 1,1 mil vagas na Escola de Artes Valdice Teles

Com o intuito de promover formação artística para os aracajuanos, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), lança o edital para matrículas na Escola Oficina de Artes Valdice Teles (EOAVT). As inscrições para ingresso nos Cursos Básicos e Oficinas Livres, do segundo semestre de 2019, iniciam nesta terça-feira, 13, e seguem abertas até o dia 22 de agosto, no Mapa Cultural de Aracaju (mapa.cultura.aracaju.se.gov.br).

O processo de inscrição, seleção, matrícula ou rematrícula é para preenchimento de 1.127 vagas. O candidato poderá se inscrever em até dois cursos e o valor da matrícula é de R$ 30 reais. É preciso preencher o formulário, participar de entrevistas e testes de aptidão, dependendo exclusivamente do curso ou vertente. Para quem tiver dificuldades ou dúvidas, a Funcaju disponibiliza um computador com acesso à internet para a realização da inscrição, no prédio do Centro Cultural de Aracaju, localizado na Praça General Valadão.

O conteúdo das entrevistas visa analisar o interesse e importância do curso pretendido para o futuro estudante. O candidato deverá consultar o dia e horário da seleção no dia 23 de agosto, no site do Mapa Cultural (mapa.cultura.aracaju.se.gov.br), no Instagram: @funcaju, ou no Mural do Centro Cultural de Aracaju, e deve chegar ao local munido de cópia e original de Documento de Identificação com foto e CPF; comprovante de Residência; laudo Médico (apenas para pessoa com deficiência), Assinatura do Termo de Consentimento do Uso de Imagem.

Serão ofertadas 835 vagas para o Curso Básico e 292 vagas para as Oficinas Livres. No Curso Básico serão oferecidas aulas de acordeon; bateria; bateria para crianças; canto coral; contrabaixo elétrico; cavaquinho; gaita cromática; gaita diatônica; guitarra; percussão; piano; sopros (Sax, Clarinete, Trompete); teclado; técnica vocal; ukulelê; violino; violoncelo; violão clássico; violão popular; dança e consciência corporal; moderno jazz; teatro; aquarela; desenho para crianças; desenho realista com lápis de cor; desenho realista com lápis grafite; e escrita criativa.

Para as Oficinas Livres, as vagas são para, arranjo; harmonia; iniciação no violão; improvisação 2; musicalização; percussão; teoria musical; ballet adulto; dança afro tradicional; dança afro; dança e consciência corporal (idosos); dança de salão; dança do ventre; e escrita infantojuvenil.

O edital completo pode ser acessado no site Mapa Cultural de Aracaju (mapa.cultura.aracaju.se.gov.br).

14/08/19 - 05:49:12