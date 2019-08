PROJETO PRETENDE ALAVANCAR TURISMO NA ROTA ARACAJU / CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO

14/08/19 - 15:32:27

Objetivo é melhorar oferta de produtos e serviços turísticos e fortalecer pequenos negócios do setor

O turismo sergipano ganhou um importante apoio para acelerar o seu desenvolvimento, gerar empregos e aumentar a qualidade e a competividade de seus atrativos. Uma parceria firmada entre o Sebrae Nacional, o Ministério do Turismo (Mtur), a Empresa Brasileira de Turismo (Embratur) e o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), pretende fomentar o investimento público e privado na oferta turística na Rota Aracaju/Canindé.

Denominado Investe Turismo, o projeto será lançado na próxima segunda-feira, 19, ás 8h, no Comfort Hotel, com a presença do Ministro do Turismo Marcelo Álvaro Antônio. As inscrições para o evento podem ser feitas pelo endereço eletrônico https://lojavirtual.se.sebrae.com.br/loja/

A iniciativa vai garantir, até fevereiro de 2020, a realização de diversas ações para ampliar o acesso dos microempreendedores individuais e proprietários de micro e pequenas empresas às ferramentas de inovação e melhorar a oferta e promoção de produtos e serviços, elevando assim a competitividade dos empreendimentos que atuam no setor.

Em Sergipe serão beneficiados 120 pequenos negócios ligados à atividade turística (meios de hospedagens, agências de viagens e receptivo, locadoras de veículos, transportadoras turísticas, guias de turismo, empresas de entretenimento e lazer, organizadores de eventos, bares, restaurantes e similares, artesãos e grupos folclóricos) e outros 60 potenciais empreendedores que atuam nos municípios de Aracaju, São Cristóvão, Laranjeiras, Estância, Itabaiana e Canindé de São Francisco

“ A ideia é mapear os gargalos tecnológicos desses destinos e resolvê-los por meio da aproximação entre os empreendedores, startups e empresas de tecnologia. Pretendemos também inovar o sistema de informações turísticas e os canais de distribuição dos nossos produtos, além de fortalecer a divulgação dos atrativos no ambiente digital”, explica o diretor técnico do Sebrae, Emanoel Sobral.

Todas as ações serão executadas de forma integrada pelo Sebrae e a Setur, tendo as secretarias municipais da área e o trade turístico como entidades parceiras.

Promoção do Destino

Aliado à ampliação da presença online, o Investe também vai garantir a realização de caravanas para apresentação do Destino em dez cidades nos estados da Bahia, Alagoas e Pernambuco. Outra iniciativa é a promoção de famtours e press trips com jornalistas e influenciadores digitais nacionais e internacionais.

O primeiro deles foi realizado entre os dias 6 e 11 de agosto, com a presença de doze agentes de viagem de Florianópolis (SC) e Curitiba (PR), além de um jornalista de São Paulo.

O Investe irá atuar ainda no fortalecimento da produção associada ao turismo (artesanato, gastronomia, cultura e agronegócio), com a oferta de oficinas de design e precificação dos produtos e serviços. A ideia é estimular o surgimento de redes de cooperação territórios para facilitar a comercialização dos itens.

Buscando garantir a abertura de novos mercados para esses empreendedores, serão promovidas Rodadas de Negócios com a participação de diversas entidades e empresas que compõem o trade turístico.

Um outro foco do projeto é facilitar o acesso dos empresários às linhas de financiamento específicas para o turismo. Serão promovidos seminários de divulgação das linhas de crédito do BNDES e do Fundo Geral de Turismo (Fungetur), além da oferta de orientações para elaboração de projetos.

“ O Investe irá ajudar ainda no fortalecimento da governança do turismo, com oficinas que buscam facilitar a integração e atuação conjunta da gestão pública com a iniciativa privada. A ideia é também atualizar o Plano Estratégico Estadual de Turismo, que desde 2014 não sofre alteração, apoiar o resgate do Fórum Estadual de Turismo e monitorar o seu funcionamento”, reforça Emanoel Sobral.

Por Wellington Amarante

Foto Márcio Dantas