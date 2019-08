SES avalia parceria com o Hospital do Coração para procedimentos cirúrgicos

14/08/19 - 17:01:13

Movido pelo objetivo de reduzir a fila de pacientes que esperam por cirurgias cardíacas, o secretário de Estado da saúde, Valberto de Oliveira, reuniu-se nesta terça-feira, 13, com a direção do Hospital do Coração para discutir a contratualização de procedimentos na área cardíaca. O encontro contou com a participação da superintendente executiva da Secretaria de Estado da Saúde (SES), Adriana Menezes, que informou que a proposta de prestação de serviço está sob avaliação jurídica.

A proposta visa a contratualização dos procedimentos: revascularização do miocárdio, cirurgia valvar simples, cirurgia multvalvar, cirurgia valvar mais revascularização e cirurgia da aorta, serviços já ofertados na Rede Estadual de Saúde, por meio do Hospital de Cirurgia, que já alcançou a sua capacidade técnica instalada para este tipo de procedimento, segundo destacou o secretário.

“Não tendo mais como ampliar a oferta do serviço pelo Hospital de Cirurgia, precisamos de uma nova parceria que possa dar vazão à fila de espera para os procedimentos cardíacos, por isso a ideia de contratualizar com o Hospital de Coração. Vale salientar que a todo instante novos pacientes engrossam a fila de espera”, enfatizou Valberto de Oliveira.

O assunto deverá chegar a um desfecho na próxima terça-feira, 20, quando os gestores da SES e a direção do Hospital do Coração – liderada pelo médico cardiologista José Teles -, voltam a sentar para finalizar as discussões em torno da proposta.

