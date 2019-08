TRE divulga data de julgamento de Belivaldo, Bosco Costa, Talysson Costa e Ibrain Monteiro

O Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe divulgou nesta quarta-feira (14) a data para julgamento das Ações de Investigação Judicial Eleitoral (AIJEs) ajuizadas pela Procuradoria Regional Eleitoral durante o pleito de 2018.

Os julgamentos acontecem na Sala do Pleno do TRE e são abertos ao público e à imprensa. As sessões acontecem sempre às 14h, com exceção das sessões realizadas às terças, que começam às 15h.



Confira o calendário:



15/08 – Talysson Costa



19/08 – Belivaldo Chagas



20/08 – Ibrain Monteiro



21/08 – Bosco Costa



Relembre os casos:

Com informações do MPF/SE