TRIO É PRESO SUSPEITO POR FRAUDE NO COMÉRCIO DE TERRENOS EM SERGIPE

14/08/19 - 08:39:00

A Delegacia de Defraudações e Crimes Cibernéticos, do Departamento de Crimes contra o Patrimônio, prendeu nas primeiras horas da manhã desta quarta feira, 14, três homens envolvidos com o crime de estelionato, responsáveis por fraudar documentos e comercializar irregularmente terrenos em Aracaju e Nossa Senhora do Socorro. Um total de 15 investigadores participaram da operação. Outras duas pessoas ainda são procuradas pela polícia.

Os investigados falsificam documentos de identificação, procurações e ludibriavam as vítimas. Os autores identificaram as vítimas durante as investigações, que duraram três meses. Foram expedidos quatro mandados de busca e outros cinco de prisão preventiva. Durante as ações, foram apreendidos

documentos, que ainda serão analisados para serem remetidos à Justiça.

Os policiais ainda estão em diligência a fim de apreender os outros dois envolvidos. As prisões aconteceram no bairro Santa Maria e no bairro Olaria. A delegada Rosana Freitas concede entrevista coletiva às 11h desta quarta-feira, na sede do Depatri, no Leite Neto.

Fonte: SSP