VEREADORES DE ARACAJU APROVAM 22 PROPOSITURAS NESTA QUARTA-FEIRA

14/08/19 - 12:40:36

Na manhã desta quarta-feira, 14, os vereadores da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) aprovaram, durante a Pauta do Dia, 22 proposituras, destas 16 Projetos de Lei, quatro Projetos de Decreto Legislativo, um substitutivo ao Projeto de Resolução e um Requerimento.

Em Redação Final, foi aprovado o Projeto de Lei nº 275/2018, de autoria do vereador Dr. Manuel Marcos (PSDB), que dispõe sobre a realização de campanha permanente de orientação e conscientização sobre a necessidade do exame de trombofilia antes do uso de anticoncepcionais.

O Projeto de Lei nº 178/2018, de autoria do vereador Fábio Meireles (Cidadania), que dispõe sobre a obrigatoriedade da realização de exame cariótipo e ecocardiograma em recém-nascidos com sinais indicativos da Síndrome de Down foi aprovado em 3º votação.

Também em 3º votação foi aprovado o Projeto de Lei nº 227/2018, de autoria do vereador Zezinho do Bugio (PTB), que dispõe sobre redes para contenção de resíduos sólidos nas saídas dos canos de drenagem, nos canos de Aracaju.

O autor do PL discursou sobre o intuito das redes de contenção. “Esse projeto vem na mesma linha dos canudos que tem o intuito de minimizar e reduzir a quantidade de resíduos sólidos. Essas redes vão diminuir a quantidade que chega aos nossos rios, as nossas marés”.

Foto Gilton Rosas

por Leilane Coelho