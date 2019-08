28º Batalhão de Caçadores realizará no sábado evento comemorativo ao dia do Soldado

Durante a Semana do Soldado, que acontece entre 16 a 25 de agosto de 2019, o 28º Batalhão de Caçadores realizará na Guarnição de Aracaju, atividades em comemoração ao “Dia do Soldado” e ao aniversário de 150 anos da vitória das tropas da “Tríplice Aliança” no Batalha de Campo Grande, ocorrida em 16 de agosto, evento que originou a denominação histórica do Batalhão.

Dentre as atividades, acontecerá no próximo sábado, 17 de agosto, das 8h às 16h, a apresentação do Projeto “Quartel de Portas Abertas”. Esta é uma grande Ação Cívico Social (ACISO) em parceria com o Serviço Social da Indústria (SESI) e com outras entidades sergipanas, entre elas a Sociedade Brasileira de Contabilidade (SBC), através de seu presidente, Josevaldo Mota.

A Organização Militar prevê a circulação de milhares de pessoas. O evento tem como objetivo colaborar com as comunidades próximas ao batalhão na prestação de serviços de cidadania, saúde, educação e lazer, construindo um canal construtivo e eficaz entre o 28º BC e a população.

