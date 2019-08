A sucessão pode surpreender

15/08/19 - 00:56:45

Diógenes Brayner – [email protected]

A semana foi calma. Pelo menos em Aracaju, nesse momento que se pensa em troca de partidos e eleições municipais. Mesmo assim alguns comentários vindos dos bastidores animaram um pequeno grupo que imagina mudanças sérias no cenário político, já para as eleições de 2022, mas sem deixar passar pelo pleito mais próximo, o de 2020. Há quem sinalize mudanças de posturas na questão sucessória do próximo ano, que se torna pouco crível em razão de personagens de um mesmo teto, que já são fortes, mas pensam em voos mais longos.

Na base aliada à impressão é que as coisas estão se acomodando. A tendência é se chegar a um consenso em torno da reeleição do prefeito Edvaldo Nogueira, inclusive através do PT – ou parte expressiva dele – embora exista um quê de dúvida na decisão final. Os preparativos para o PED – escolha do presidente regional – estão calmos e não aparecem objeções à reeleição do deputado federal João Daniel, que hoje preside o PT em Sergipe.

Entretanto, conversas de tendências petistas insistem em anunciar que o PT terá candidatura própria, o que, de alguma forma, cria certa insegurança em relação ao fechamento definitivo do bloco. O que já não existe são manifestações abertas sobre esse posicionamento, o que pode ser uma estratégia de membros do partido, para evitar discussões internas, nesse momento que se cuida mais do PED. Por enquanto, tudo anda em paz, mas só a partir de setembro e outubro as posições podem ser retomadas para uma definição do quadro futuro.

O grupo que declara a implantação de uma “política nova” pretende candidatura. Passou a impressão, a princípio, que o nome seria o da delegada Daniela Garcia, que já descartou a possibilidade, embora haja tempo para mudança. Aparecem outros nomes: o da vereadora Emília Corrêa (Patriota), Milton Andrade (Novo) e Dr. Emerson (Cidadania). Entre os quatro, a vereadora aparece com mais força.

Aliás, Emília Corrêa até preocupa. Ontem, um experiente deputado ligado à base de Governo disse que o eleitorado gosta dela e recomenda cuidado, mesmo que o nome da oposição que vem se firmando é do ex-deputado federal Valadares Filho (PSB), que vem conversando à vontade com partidos que já estiveram ao seu lado em outras eleições, mas debandaram nas eleições de 2018.

Sobre habilitação

Medidas populares do presidente Bolsonaro pedem dar outro rumo à sua imagem, como a validade da Carteira de Habilitação por 10 anos e a pontuação de 20 para 40, além de tirar a exclusividade dos Detrans para exames em clínicas.

*** Agora os exames podem ser feitos por qualquer médico, inclusive pelo SUS, sem custo algum.

Zé Franco é candidato

O ex-prefeito José Franco confirmou ontem que é pré-candidato à Prefeitura de Socorro. Disse que em todas as pesquisas realizadas no município ele está à frente: “52% dizem que votam em mim”, disse.

*** Zé diz que respeita todos os demais possíveis candidatos, mas não pode ignorar a vontade do eleitor de Socorro, que expressa o desejo que ele volte à Prefeitura, através das pesquisas.

*** Zé Franco até sugere que haja um entendimento entre pré-candidatos: o primeiro nas pesquisas dispute a Prefeitura e o segundo colocado vá para vice.

Está tudo muito bem

José Franco tem demonstrado maior disposição e se anima para as eleições municipais, depois de ter se submetido a uma angioplastia no Hospital São Lucas.

*** Zé está emagrecendo, com boa energia e recebendo aliados para tratar sobre a pré-campanha.

De bem com Belivaldo

Em relação ao governador Belivaldo Chagas (PSD), José Franco disse que está tudo bem, “sem nenhum problema”. Continua votando nele e torce para que tudo dê certo.

*** – Acredito no Governo de Belivaldo e não tem porque ser diferente. O que aconteceu faz parte do processo e não tem problema, disse.

Sobre saída de Manelito

Sobre a exoneração do filho Manelito Franco Neto da Secretaria do Turismo, José Franco diz que “para mim isso é normal. Já fui gestor e sei que se precisa tomar atitudes que podem desagradar a alguém”.

*** – Desejo que o governador acerte no Turismo e eleve o setor no Estado…

Sobre conversa com PL

O presidente regional do Partido Liberal (PL), empresário Edvan Amorim, confirmou via MSM que o deputado Gilmar Carvalho (PSC) conversou com ele para filiar-se ao partido e disputar a Prefeitura de Aracaju.

*** Disse-lhe que primeiro ele teria que resolver com o ex-deputado André Moura, presidente do PSC em Sergipe.

Sobre a expulsão

O presidente municipal do PSC, Clóvis Silveira, disse ontem que o partido não dará a expulsão de Gilmar Carvalho, porque o caso dele está muito exposto.

*** – Se o PSC expulsar, o Ministério Público certamente vai nos questionar.

Foi bem discutido

Ainda segundo Clóvis, a questão de Gilmar foi discutida em reunião no sábado passado, com a presença de André Moura.

*** Clóvis diz que não tem nenhum problema de ordem pessoal contra Gilmar e que o PSC espera uma posição dele para poder pensar em novas alternativas.

Depende da PEC

Deputado Capitão Samuel (PSC) avisa que pode ir para o DEM e até disputar mandato de deputado federal pelo partido, mas se for aprovada a PEC que concede a militares com mandato retornarem aos quartéis caso desistam da política.

*** – Antes disso não me animo com nada, nem com ninguém

Pode ser o PSD

Samuel diz que se não aprovar a PEC “aí continuo livre”. E acrescenta “mas serei candidato a deputado federal pelo partido que oferecer maiores chances, podendo ser PSD”.

*** Mas Samuel cumpre a disputa pelo DEM com a aprovação da PEC.

Por isenção do IR

O senador Rogério Carvalho teve seu projeto de lei que isenta do Imposto de Renda às bolsas recebidas pelos residentes multiprofissionais de outras áreas de Saúde, aprovado na CAS.

*** – É uma atividade com dedicação exclusiva e estes profissionais ajudarão na saúde pública, disse o senador.

Receita aumenta

Capitão Samuel divulga que na primeira parcela deste mês de agosto do FPE houve um aumento de R$ 20 milhões a mais, quando comparada com a primeira parcela do mesmo mês no ano passado.

*** – A Receita cresce e permite pagar posto imediato dos PMs e BMs. Vamos buscar a decisão do governador, disse o deputado.

Deserto político

O deputado Manuel Cacho disse ontem que Aracaju é “um deserto de boas perspectivas. Os prováveis candidatos a prefeito não dizem o que desejam fazer para melhorar a cidade”.

*** – As ideias dos novos são as mesmas dos partidos velhos que mantêm o projeto de pintar faixas e tapar buracos. E isso não é projeto de cidade que precisa se desenvolver, disse.

Deixa de investir

Para Cacho, o “vácuo político que se forma em Aracaju faz com que empresários deixem de investir para disputar mandatos políticos”.

*** Disse ainda que o centro comercial de Aracaju é ocupado por chineses e não por sergipanos e lembrou que “a classe média de aposentados predomina”.

Edvaldo em conversa

O prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB) já cedeu a algumas conversas políticas sobre a sucessão municipal. Esteve com senador Rogério Carvalho, deputado federal João Daniel e deputado estadual Francisco Gualberto (todos do PT).

*** O prefeito vai estende os contatos com outras áreas do PT para que se chegue a um entendimento.

Sem qualquer problema

Um dos seus mais próximos aliados disse ontem que “não há óbice de natureza política, ideológica e pessoal. O que há mesmo é barulho produzido pela mídia em suas especulações”.

*** Dentro dessas perspectivas, “não há nada que não possa ser ultrapassado”, disse.

Tendência é o PDT

Quanto ao novo partido que Edvaldo Nogueira poderá se filiar, a tendência parece ser mesmo o PDT, que é de centro-esquerda e agrada ao prefeito.

*** Em relação ao prefeito de Socorro, Padre Inaldo (PCdoB), “é um companheiro de Edvaldo e mesmo que ele não troque de sigla, contará com seu apoio”.

*** Segundo o aliado, “isso já foi dito ao deputado federal Fábio Henrique (PDT)”.

Pacote anticrime

O subtenente Edgard Menezes diz que se esse pacote anticrime for aprovado como está, policiais não poderão prender mais ninguém, “será a liberação do crime”.

*** – Os únicos agentes de segurança que estão nas ruas 24 horas por dia, não poderão atuar, pois não estarão seguros, alertou.

Batendo um bom papo

Isenção do IR – Repercutiu muito a aprovação pela CAS da isenção de IR para todos os residentes da área de saúde, proposta pelo senador Rogério Carvalho (PT).

Mais tranquila – Semana política está tranquila em razão da viagem de parlamentares e do próprio governador. O agito foi apenas sobre a imaginária venda do Banese.

Sobre emendas – O ex-deputado federal Jony Marcos (PRB) recebeu ontem em Brasília alguns prefeitos e tentou ajudá-los na liberação de emenda do orçamento.

Está no ar – O deputado Gilmar Carvalho (PSC), pré-candidato a prefeito de Aracaju, está com a sua televisão no ar, via internet, com seu programa de notícias.

Boas surpresas – As conversas se agitam nos bastidores políticos para trocas de partidos. Haverá grandes surpresas com a janela de março.

Nova proposta – Informações, também de bastidores, revelam que um bloco políticos de aliados do Governo farão nova proposta para a sucessão municipal.

Respostas duras – A política em Poço Verde esquenta. O atual prefeito Iggor Oliveira deu respostas duras ao grupo que lhe faz oposição no município.

Muito fria – O presidente do PSC em Aracaju, Clóvis Silveira, constata que a política em Aracaju está mais fria do que o polo norte no período de inverno!

UP pede registro – Partido Unidade Popular protocola pedido de registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O UP já atua firme em Sergipe.