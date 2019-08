AMESE OFICIA SENADOR ALESSANDRO SOLICITANDO APOIO A PL SOBRE COLETES

15/08/19 - 15:29:15

A Associação dos Militares do Estado de Sergipe (Amese) oficiou o Senador Alessandro Vieira solicitando apoio para que Projeto de Lei que tramita no Senado tramite com celeridade.

A demanda da AMESE, caso seja aprovada, obrigará todo passageiro embarcado em transporte aquático a utilizar colete salva-vida.

“A legislação atual obriga as embarcações a possuírem coletes salva-vidas. Porém, não há dispositivo que obrigue os passageiros a utilizarem este importante equipamento de proteção individual. Imaginem quantas vidas seriam salvas caso tal lei estivesse sido aprovada? Há cerca de 15 dias duas turistas alagoanas morreram afogadas em um acidente de catamarã no município de Maragogi, em Alagoas. É esse tipo de situação que se quer evitar”, foi o que pontuou o presidente da AMESE, o sargento Jorge Vieira.