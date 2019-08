Anderson Gois fará palestra em Aracaju com dicas de como falar bem e influenciar pessoas

15/08/19 - 14:01:47

Palestra de oratória persuasiva acontece no dia 22 de agosto

O master coach Anderson Gois, considerado um dos maiores especialistas em Oratória Contemporânea do Brasil, volta a Aracaju no dia 22 de agosto, com a palestra ‘Fale bem em público e influencie pessoas’.

Anderson Gois ensinará aos participantes técnicas para controlar ansiedade e medo de falar em público, driblar o famoso branco na hora da apresentação e, principalmente, permanecer na cabeça da audiência e tocar o coração das pessoas. Também serão compartilhadas dicas preciosas a respeito de noção de tempo de fala, postura de palco, planejamento e treino.

De acordo com Anderson Gois, os participantes aprenderão a aumentar o seu poder de comunicação e elaborar apresentações altamente persuasivas, ativando o botão compra/desejo/sonho escondido no cérebro humano.

“Durante a minha trajetória, me deparei com muitas pessoas competentes que viam suas melhores ideias serem deixadas de lado ou ganhavam menos do que deveriam por não saber apresentar o melhor de si aos outros ou por simplesmente não saber se vender. Por isso, em qualquer cargo ou área de atuação, você precisa saber se comunicar para apresentar suas ideias, convencer pessoas e fazer com que elas comprem suas propostas ou produtos”, explica.

Ainda de acordo com Anderson Gois, a palestra ‘Fale bem em público e influencie pessoas’ é diferente das palestras comuns baseadas em oratória. “Com a maioria das palestras, cursos e livros que ensinam a se apresentar em público, você aprende apenas a como falar bonito, como segurar no microfone e onde colocar as mãos. Com a minha palestra, que é baseada em oratória persuasiva, você vai aprender a falar de uma forma que provoque nas pessoas a ação que você deseja. Sua fala vai ser muito mais que uma bela apresentação, ela será memorável e vai trazer resultados efetivos, inclusive financeiros”.

Inscrições + bônus

A palestra acontece no dia 22 de agosto, das 20h às 22h, no Quality Hotel, que fica na Avenida Delmiro Gouveia, no bairro Coroa do Meio. As inscrições com preços acessíveis podem ser feitas no site https://is.gd/palestramestredaoratoria. Informações podem ser obtidas por meio do telefone (61) 9 8255 3921.

Aqueles que participaram da palestra serão contemplados com cinco bônus especiais: E-book Falar Bem Faz Bem, PDF com 160 dias de oratória, PDF Desafio do Orador Extreme com 30 dias de atividades, PDF com roteiro para montar seu workshop e PDF com 100 perguntas de coaching.

Sobre Anderson Gois

Anderson Gois, ou simplesmente AG, como gosta de ser chamado, é professor há quase 20 anos, radialista há quase 15 anos, palestrante e coach certificado internacionalmente pelo International Coach Federation (ICF) no programa Continuing Coaching Education (CCE) e pela International Alliance For Coaching e Training (IACT). AG exerceu mandato de vereador em Aracaju-SE, mas largou a política para se dedicar integralmente ao coaching e aos estudos sobre a Ciência da Felicidade e Inteligência Comunicacional, onde pesquisa a força e poder transformador da palavra.

AG é reconhecido como um dos maiores especialistas em oratória contemporânea do Brasil e considerado uma das revelações como treinador de palestrantes. É o CEO da Academia Brasileira Master Coaching, é Learning Coach e Master Trainer do melhor treinamento de oratória persuasiva do Brasil, ORATÓRIA EXTREME. Tem ainda formação em Mentoring, Leader Coach, Profiler Coach, Hipnose e Análise de Perfil Comportamental (DISC).

Possuindo mais de 3.700 horas de atendimento em coaching e através de seminários, palestras, aulas e do projeto “Desafio 21 dias para mudar o mundo pelo poder das palavras”, Anderson Gois já impactou positivamente mais de 23.400 mil vidas.

Fonte e foto assessoria