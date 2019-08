Cabo Amintas faz homenagem a menina Mariana de Cristinápolis e parabeniza Polícia

15/08/19 - 17:05:48

Na manhã desta quinta-feira, 15, o vereador Cabo Amintas (PTB) utilizou a Tribuna da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) para prestar homenagem à criança Mariana e seus votos de pesar à família.

Cabo Amintas iniciou sua fala parabenizando a Ordem de Advogados do Brasil (OAB) pela postura e pela nota à imprensa relatando o assassinato da criança. “Mariana, de oito anos, foi assassinada friamente na madrugada do dia 14, por bandidos que invadiram a casa dela no município de Cristinápolis”, lamentou o vereador.

Amintas relatou o caso. “Segundo informações da polícia, os bandidos envolvidos com tráfico de drogas na região de Cristinápolis buscavam na residência o tio da criança, que também tem relação com o tráfico. Na minha opinião esse tio também é culpado da morte dessa criança”, lamentou.

Discursou também sobre a atuação da Polícia Militar e Civil de Sergipe no caso. ” As polícias militar e civil agiram rápido, prenderam três ‘elementos’, ainda faltavam dois, mas hoje eu soube que um dos bandidos reagiu e acabou morto pela polícia. Os cinco bandidos são assassinos, culpados dos dois tiros contra a menina. Tenho fé que o outro também vai reagir, seja homem, não se entregue e veja o que é atirar contra a nossa polícia! Quem é pai ou mãe sabe o que essa família está sentindo agora, uma dor que nunca vai passar”, declarou com revolta Cabo Amintas.

O petebista falou sobre alguns valores de vida. “Temos que valorizar a família e a polícia que tenta combater os crimes, mas infelizmente não têm o número e as condições necessárias para o trabalho”, comentou.

Para concluir, ainda defendeu a ação policial. “Muitas vezes a polícia é criticada se bate num bandido desses e as pessoas estão lá dizendo que é para bater mesmo. No momento que um policial faz isso, todos filmam. A população tem que aprender o seguinte, quem gosta de filmar a ação contundente da polícia, por gentileza, filme a boca de fumo, o traficante, o assaltante e envie para mim. Mas ninguém faz isso! Então vamos deixar a polícia trabalhar, assim poderemos caminhar livremente”, finalizou o parlamentar.

NOTA DE PESAR (CASO MARIANA)

É com imenso pesar que venho a público lamentar a morte da menina Mariana Karina de Jesus, de apenas 8 anos, assassinada de forma cruel e covarde, na cidade de Cristinápolis.

Imagino o tamanho da dor dessa família ao perder uma criança tão inocente para esses traficantes vagabundos.

Sei que a minha polícia já agiu e vai continuar agindo para que os criminosos paguem, mas, infelizmente, Mariana não vai mais voltar.

À família enlutada, os meus sinceros desejos de que Deus conforte a todos.

Vereador Cabo Amintas.

Fonte: Assessoria de imprensa do Vereador Cabo Amintas