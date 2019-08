CAPITÃO SAMUEL QUESTIONA PROJETO DE LEI SOBRE ABUSO DE AUTORIDADE

15/08/19 - 13:01:15

O deputado Capitão Samuel (PSC), falou na sessão desta quinta-feira, 15, sobre projeto aprovado na noite da quarta-feira, 14 em Brasília, que trata do abuso de autoridade.

Segundo ele, qualquer pessoa, seja autoridade ou não, que abusar do poder e do direito que tem, precisa ser punido.“Agora vale ressaltar a situação do policiamento ostensivo feito pela Polícia Rodoviária Federal, pelas Guardas Municipais e pela Polícia Militar nas ruas, porque essas atividades e esses profissionais não têm um computador na frente para analisar os casos. Essas autoridades muitas das vezes não têm as condições necessárias nos locais da ocorrência”, alega.

Capião Samuel acrescentou que muitas vezes o policiamento fardado é feito e tem que decidir em poucos minutos, se atira ou não.“Se prende, ou se não prende. É muito rápido que ele tem que raciocinar para tomar essa decisão e essa decisão da forma que passou o projeto de abuso de autoridade, pode ser questionado por qualquer um. Não o simples fato de dizer que algemar ou não vai deixar porque o cidadão está calmo. Vários casos acontecem todos os dias. Já trabalhei no policiamento ostensivo por vários anos e com esse projeto aprovado, entendo ser melhor o bandido solto do que o policial preso; é melhor o bandido solto sem algema ou o policial pegar dois anos de cadeia por ter algemado uma pessoa que se sentiu incomodada”, lamenta.

Por Aldaci de Souza – Rede Alese

Foto: Jadilson Simões