Comitês de Bacias Hidrográficas divulgam ações da última quinzena do mês de agosto

15/08/19 - 06:01:44

Atividades se concentram em apresentação de propostas, planos de trabalho, planos de comunicação e prestações de contas

Os Comitês das Bacias Hidrográficas dos rios Japaratuba, Piauí e Sergipe começam as discussões sobre os problemas ambientais e a deliberação para aprovação de programas voltados para as suas bacias do estado de Sergipe. Os trabalhos começam a partir do dia 20 deste mês, em três territórios sergipanos.

O primeiro encontro será com os membros do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piauí (CBHP), que ocorrerá no próximo dia 20, na Associação dos Trabalhadores Rurais de Salgado e vai reunir os diversos segmentos dos municípios de Arauá, Boquim, Estância, Indiaroba, Itabaianinha, Itaporanga D’ajuda, Lagarto, Pedrinhas, Poço Verde, Riachão do Dantas, Salgado, Santa Luzia do Itanhy, Simão Dias, Tobias Barreto e Umbaúba. Durante o evento será apresentado o Plano de Trabalho do Comitê, bem como a prestação de contas da Secretaria de Estado do Desenvolvimento e Sustentabilidade (Sedurbs) relacionada aos gastos com o apoio ao CBHP.

Segundo o secretário do CBHP, Mário Léo de Oliveira Rodrigues, essas reuniões são necessárias para que os três segmentos, poder público nas esferas municipal, estadual e federal, usuários de água e terceiro setor, troquem informações sobre um tema de tão grande relevância, que são os recursos hídricos. “Os três segmentos têm a oportunidade de expor as suas necessidades nesses encontros, para que as ações do comitê se tornem práticas e atendam as premissas no que compete à sua função nos municípios que compreendem as bacias hidrográficas. As reuniões acontecem ordinariamente uma vez a cada trimestre e extraordinariamente quando solicitado pela diretoria, algum membro ou pela sociedade civil”, explicou.

Situado no Território Leste Sergipano, o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Japaratuba reúne seu colegiado no dia 27, na Câmara Municipal de Vereadores de Carmópolis, onde será feita a explanação e, posteriormente, a aprovação do plano de comunicação da CBHJ, apresentação da proposta de contratação de empresas para prestar auxílio administrativo aos CBH’s e ainda a apresentação de propostas de alterações no seu regimento interno.

