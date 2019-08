Cursos oferecidos pela Prefeitura abrem portas para um futuro profissional

15/08/19 - 14:50:42

No primeiro trimestre de 2018 Sergipe atingiu uma marca histórica de 17,1% da população desempregada, uma taxa superior à nacional. Já no primeiro trimestre deste ano, o estado registrou 15,5% de pessoas desocupadas, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Na busca pela redução do desemprego e criação de mais oportunidades de trabalho na capital sergipana, a Prefeitura Municipal de Aracaju, através da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat), oferta diversos cursos e oficinas de qualificação voltados ao mercado profissional, ampliando assim as chances para aqueles que precisam de um emprego.

No dia 1º deste mês, a Prefeitura abriu inscrições para 2.840 novas vagas em cursos e oficinas de capacitação profissional, disponibilizados por meio do serviço de qualificação profissional desenvolvido pela Fundat. São qualificações em diversas áreas e oferecidas a todos aqueles que desejam investir em uma profissão ou ampliar seus conhecimentos nos serviços que já realiza.

Seu Francisco Gervásio, de 54 anos, é uma das pessoas que participaram dos cursos ofertados pela Fundação e obtiveram êxito profissional. Com um tempo estimado de 1 ano e quatro meses sem trabalhar, Seu Francisco buscou ampliar suas oportunidades. Participando de mais de 8 cursos e oficinas na Fundat, o atual vendedor de planos de saúde viu as portas se abrirem ao ser chamado pela empresa na qual está trabalhando há menos de um mês, destacando um dos cursos como um grande diferencial para sua nova profissão.

“Hoje é preciso ter um aperfeiçoamento para trabalhar, porque senão você não consegue, por mais que tenha a área de trabalho. Então, ter um aperfeiçoamento, como é o caso das oficinas ofertadas pela Prefeitura, proporciona chance no mercado de trabalho e isso é muito bom. Fiz oficina de porteiro, fechadura e várias outras. Oficinas maravilhosas, com professores exemplares, um aprendizado enorme. A oficina de atendimento ao cliente, por exemplo, foi fundamental para mim. Fiz um currículo para uma empresa de venda de planos de saúde, não tinha esperanças, mas fui chamado. Fui aceito em segundo lugar. Na Fundat eu já fiz oito cursos, mas vou continuar fazendo mais. Espero que essas eles não acabem, para que muitos e muitos mais possam se formar e ter a mesma oportunidade que eu”, detalhou o vendedor.

Não só aqueles que estão desempregados são beneficiados pelos cursos ofertados na Fundat. Muitas pessoas, que já têm uma profissão, acharam nos cursos uma oportunidade de aperfeiçoamento em sua área, como é o caso da cuidadora de idosos Carina Menezes. “Sou de Feira Nova, no interior do estado, mas já tem um tempinho que estou em Aracaju. Fiquei sabendo das oficinas que iam ter e houveram algumas pelas quais eu me interessei, uma delas foi a de cuidadora. Participei e foi excelente. Além da qualificação, tem o conhecimento, porque você também acaba se conhecendo. Isso foi muito importante para mim. Já tem mais de um ano que eu trabalho como cuidadora. Essa já era minha profissão antes da oficina, por isso me interessei e busquei me aprimorar com ela. O pessoal da Fundat é tão acolhedor, que resolvi me inscrever também nos cursos de libras e espanhol, que vão começar já já”, contou Carina, que está na cidade há cerca de 1 ano e três meses.

Quem também teve sua vida transformada pelos cursos e oficinas foi Tereza Silva, de 48 anos. Após participar de um curso de culinária há alguns anos atrás, Tereza descobriu uma nova profissão. Desempregada e sem oportunidades, a cozinheira viu na culinária sua chance de se restabelecer. Sua conexão com os alimentos foi tamanha, que há cerca de dois anos tornou-se instrutora da Fundat, ministrando o curso que mudou sua vida.

“Tenho o maior orgulho e satisfação em passar o que eu aprendi nessa casa que me acolheu tão bem. Hoje eu estou aqui, mas já fui uma aluna Fundat e, graças a Deus, peguei todas as oportunidades que tive, fui fazendo um curso atrás do outro e estou muito feliz por ser uma pessoa realizada profissionalmente. Trabalho por conta própria, posso passar um pouco do que eu aprendi para os outros e me sinto muito feliz com isso. Faço encomendas para fora, com bolos de casamento, salgados, doces, tudo aprendido nos cursos gratuitos oferecidos pela Fundat. Eu me descobri, fiquei apaixonada e daí para frente fui investindo em mim”, disse sorridente.

