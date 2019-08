DHPP PRENDE HOMEM SUSPEITO SER MANDANTE DE HOMICÍDIO OCORRIDO EM ARACAJU

15/08/19 - 04:28:03

Policiais civis da 3ª Divisão do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) prenderam nesta quarta-feira (14), Alexandre de Araújo, conhecido como “Macacóide”, acusado de ser mandante de um homicídio.

Segundo informações policiais, o suspeito também forneceu as armas utilizadas no crime, que vitimou Tiago Evangelista dos Santos, em março de 2018, no bairro Farolândia, em Aracaju. O crime foi motivado por disputa de pontos para venda de drogas.

O suspeito, que estava estava foragido em Arapiraca, estado de Alagoas, também tem prisão definitiva em aberto por tráfico de drogas e porte ilegal de armas de fogo.

Informações e foto SSP