DRFV SOLICITA INFORMAÇÕES PARA IDENTIFICAR SUSPEITO DE ROUBO DE CARRO NO JARDINS

15/08/19 - 08:24:06

Informações e denúncias podem ser repassadas por meio do Disque-Denúncia (181)

A Divisão de Roubos e Furtos de Veículos (DRFV) solicita apoio para identificar o suspeito de roubar um veículo no início da manhã da última quarta-feira, 15, no bairro Jardins, na capital.

De acordo com as informações, a vítima estava no veículo que estava estacionado na portaria de um condomínio. O suspeito chega caminhando e anuncia o assalto. A vítima conseguiu retirar uma criança que estava no banco traseiro do carro.

O suspeito fugiu levando o veículo, além de documentos e outros bens da vítima. A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre o suspeito sejam repassadas por meio do Disque-Denúncia (181).