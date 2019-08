Energisa terá posto de atendimento avançado no Procon Sergipe

15/08/19 - 10:26:58

Termo de Permissão de Uso de Bem Público foi assinado nesta quarta-feira, 14.

Na manhã desta quarta-feira, 14, Energisa e Procon assinaram um Termo de Permissão de Uso de Bem Público. O objetivo da parceria é a utilização de espaço físico na sede do Procon, localizado na Praça Camerino, para que a concessionária de energia possa realizar atendimentos presenciais a clientes que fizeram reclamações.

Estiveram presentes na assinatura do Termo, representantes da Energisa, o secretário da Justiça e da Defesa ao Consumidor Cristiano Barreto, bem como a diretora do Procon Sergipe, Tereza Raquel Fontes Martins.

A partir dessa assinatura, a Energisa terá disponível um posto avançado na sede do Procon/SE. Os atendimentos fornecidos aos clientes serão registrados pelo órgão estadual. Nessa relação, se o cliente considerar que seu problema não foi solucionado, poderá abrir Processo Administrativo no Procon Sergipe. Porém, nos casos em que um acordo seja firmado entre as partes, o procedimento será anexado ao Sistema Nacional de Informações e Defesa do Consumidor (Sindec).

O gerente de serviços comerciais da Energisa Wellington Aranha Jr. afirma que essa iniciativa, além de dar celeridade aos processos de reclamação, também estreita a relação entre a empresa e seus clientes. Ele também reforça que os clientes, antes de irem ao Procon, busquem primeiro os canais de atendimento da empresa, via call center, aplicativo Energisa ON, site da empresa ou agências.

Sobre a parceria, a diretora do Procon de Sergipe Tereza Raquel Fontes Martins ressalta que “Essa relação Energisa Procon é vista com bons olhos por nós porque só tem a beneficiar a sociedade. O consumidor que nos procura para resolver demandas da Energisa não precisará mais aguardar audiências ou contato do Procon com a empresa. Agora, nos dias estabelecidos, a resolução da demanda será imediata”,

O secretário da Justiça e Cidadania Cristiano Barreto destaca essa parceria, que busca otimizar o atendimento ao consumidor. Além disso, ainda segundo o secretário, essa experiência servirá para que outras empresas possam seguir essa iniciativa.

Da assessoria