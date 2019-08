ESTADO DE SERGIPE POSSUI A GASOLINA MAIS CARA DO NORDESTE

15/08/19 - 07:07:44

O preço médio da gasolina comum caiu 1,93% em julho na comparação com o mês anterior no país, mas Sergipe se manteve em alta com a gasolina mais cara do Nordeste, conforme levantamento da ValeCard, empresa especializada em soluções de gestão de frotas. No Brasil, em junho, o valor médio detectado na pesquisa foi de R$ 4,678. Em julho, o preço caiu para R$ 4,579.

No Nordeste, o Ceará apresenta o preço médio mais baixo (R$ 4,485). Já Sergipe tem o valor mais alto (R$ 4,682). Dentre os 9 estados, o Maranhão ocupa o quarto lugar com a gasolina sendo vendida a R$4,48 em média. Alagoas, Bahia e Ceará chegam nos primeiros lugares.

Entre as capitais, Florianópolis (R$ 3,896) e Curitiba (R$ 4,019) são as que apresentam preços menores. Já Rio de Janeiro (R$ 4,939) e Belém (R$ 4,851) têm os valores mais altos. São Luís ocupa o 11º lugar com o valor em média de R$4,686.

Variação de preços

Segundo levantamento de preços da ANP na capital, feito nesta semana, a gasolina apresenta variação entre R$4,14 e R$4,39 dentre os postos pesquisados. Os postos revendedores que apresentam menor preço encontram-se nos bairros Sacavém e na Camboa (4,149). Já os que vendem gasolina a R$4,39 estão na Cidade Operária.

No site precodoscombustiveis.com.br, na capital a gasolina apresentou preço médio de R$4,535 no últimos 15 dias; sendo o menor preço de R$4, 299 e o maior de 4,799. O etanol com preço médio de R$ 4,385; menor preço a R$ 3,990 e maior preço, R$4,599. O diesel com valor médio de R$ 3,780; o menor preço de R$ 3,469 e maior preço de R$ 4,001.

Incidem sobre o preço final da gasolina no Maranhão os impostos federais (CIDE + PIS/COFINS), de 0,652; o tributo estadual (ICMS), de R$1,254, resultando em R$1,906 de tributos.

Nordeste (Julho)

Alagoas – 4,659

Bahia – 4,509

Ceará – 4,485

Maranhão – 4,567

Paraíba – 4,51

Pernambuco – 4,488

Piauí – 4,621

Rio Grande do Norte – 4,564

Sergipe – 4,682

Preço médio – 4,565

Fonte ValeCard