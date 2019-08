Estado velhaco

15/08/19 - 08:30:50

A Secretaria do Tesouro Nacional revelou o que todo mundo já sabia: Sergipe é um estado tão velhaco que só pode contrair um empréstimo se a União avalizar. Fornecedores e prestadores de serviços já cansaram de tanto calote oficial. Muitos, inclusive, foram à falência por não terem recebido o que lhes deve o executivo sergipano. Os servidores só recebem os salários atrasados e boa parte do comércio não vende mais para o Estado, pois sabe que dificilmente recebe a fatura. Esta penúria financeira tende a se agravar, pois pouco tem sido feito para reduzir despesas desnecessárias, como gastar uma pequena fortuna para bancar lideranças políticas aboletadas em gordos cargos comissionados. Perdulário, o governo prefere recorrer ao adágio popular: “Devo não nego, pago quando puder”.

Boquinha perdida

E muita gente tem perguntado quem são os vereadores de Muribeca e Neópolis exonerados de gordos cargos de comissão na Prefeitura de Aracaju. Segundo portaria publicada no Diário Oficial do Município, a “boquinha” fazia a alegria de Manoel Augusto Vasconcelos Antunes, o “Augustinho” (SD), e Júnior de Eribaldo (PSDB). Aliás, os dois estão por aqui com o vereador aracajuano Elber Batalha Filho (PSB), que denunciou a mamata paga pela gestão do prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB). Homem, vôte!

Portas abertas

O PSL do presidente Jair Bolsonaro quer aumentar o número de filiados em Sergipe. Para atrair simpatizantes, o partido promoverá, sábado próximo, dois eventos em Aracaju. O oficial acontecerá num luxuoso hotel da Orla de Atalaia. O outro, organizado pelo empresário João Tarantella – adversário da executiva estadual do PSL – será realizado no calçadão do bairro Treze de Julho. Otimistas, os líderes pesselistas esperam filiar 500 bolsonaristas. Então, tá!

De partida

E quem está de malas prontas para deixar o PSB é o vereador aracajuano Lucas Aribé. Líder da oposição na Câmara, o moço vai esperar a janela partidária de 2020 para abandonar o barco comandado pelos Valadares. Quanto às eleições municipais, Lucas torce para que a oposição busque a unidade, pois se marchar dividida para a campanha eleitoral só fortalecerá os adversários. É, pode ser!

Otimismo exagerado

O deputado federal Valdevan Noventa (PSC) permanecerá no mandato até o fim. A otimista previsão foi feita pelo próprio parlamentar. Mas não é bem isso que pensa a procuradora-geral da República, Raquel Dodge. A moça propôs ao Supremo Tribunal Federal que restabeleça a prisão de Valdevan, acusado de fraudar a prestação de contas da campanha através de doações simuladas. Por causa disso, Noventa já foi preso e até usou uma tornozeleira eletrônica. Aff Maria!

Sem Teto

O PT é um partido sem teto. Desde que a Justiça penhorou sua espaçosa sede, no centro de Aracaju, a legenda se abriga num imóvel alugado. Jeferson Lima, presidente do PT aracajuano, reconhece a dívida, contraída pelo senador Rogério Carvalho em 2014 e assumida pela legenda. Agora, mais do que nunca, o PT vai participar das ações organizadas pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Quem sabe não consegue uma chopana pra chamar de sua. Marminino!

Banco dos réus

O Tribunal Regional Eleitoral julga hoje, o processo contra o deputado estadual Talysson Costa (PR). O relator é o desembargador Diógenes Barreto. O parlamentar é acusado de ter usado politicamente a Prefeitura de Itabaiana, administrada pelo paizão Valmir de Francisquinho (PR). Também sob a acusação de crimes eleitorais, serão julgados agora em agosto o governador Belivaldo Chagas (PSD) e os deputados estadual Ibrain Monteiro (PSC) e federal Bosco Costa (PL). Crendeuspai!

Agora vai!

E quem dará com os costados, amanhã, em Aracaju é Francis Xavier Suarez, prefeito de Miami (EUA). Vem conhecer a Usina Termelétrica Porto de Sergipe, em fase de construção na Barra dos Coqueiros. O governo estadual aproveitará a visita do gringo para divulgar o nosso potencial turístico. A torcida é que, assim como os brasileiros adoram visitar Miami, os americanos também se interessam por Sergipe. Ah, bom!

Gente demais

A OAB quer dar um basta na criação de cursos de Direito. Segundo publica, hoje, em O Globo, o jornalista Ancelmo Góis, a Ordem pedirá ao Ministério da Educação que não autorize novos cursos pelos próximos cinco anos. “Só este ano, os 1,5 mil cursos de Direito (maior que o total do resto do mundo) estão oferecendo quase 900 mil vagas”, escreve Gois. Apenas em Sergipe existem quase 14 mil advogados inscritos na OAB, além de outros milhares de formados que não passaram no exame da Ordem. Danôsse!

Ou vai ou racha

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) é o porta-voz do movimento “Muda Senado”. O objetivo é defender mais transparência no Senado. Entre as exigências do documento está a votação do requerimento de abertura da CPI das Cortes Superiores. Os senadores também exigem a tramitação de todos os processos de investigação e fiscalização conduzidos pelo Senado, incluindo CPIs e pedidos de impeachment. Cruz, credo!

Recorte de jornal

Publicado no jornal Correio de Aracaju, em 21 de dezembro de 1929.

Resumo dos jornais