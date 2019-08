HOMEM NÃO ACEITA FIM DE RELACIONAMENTO E MATA A MÃE DE SUA EX-MULHER

15/08/19 - 13:40:08

Mais um feminicídio é registrado em Sergipe. Desta vez, a vitima foi uma mulher de 50 anos

O assassinato ocorreu na manhã desta quinta-feira (15) no município de Itabaiana e as informações são de que o crime foi praticado por um homem que não aceitava o fim do relacionamento que tinha com a filha da vitima.

Segundo informações passadas póla polícia, o homem invadiu a casa em que ela estava e aplicou um golpe de faca contra a cabeça da vitima.

A polícia agiu rápido e conseguiu prender o acusado no município de São Domingos. Elee foi levado à Delegacia Regional de Itabaiana, onde o caso foi registrado.