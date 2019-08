Inaugurado o Centro Comercial de Artesanato em Santana do São Francisco

15/08/19 - 05:27:42

Numa manhã, num misto de comemoração, inauguração e homenagem, foi reinaugurado nesta quarta-feira (14) de agosto, o Centro Comercial de Artesanato, doravante denominado Edílson de Oliveira Fortes, num justo reconhecimento a um artesão que do seu trabalho com a arte do barro, lutou para que o seu povo fosse reconhecido em todo território nacional pela arte da cerâmica.

No evento, estiveram presentes o prefeito Júnior Barrozo, Edson Marquez presidente da Associação Comunitária de Carrapicho, o Secretário da Agricultura André Bomfim Ferreira, o Diretor Técnico da EMDAGRO Esmaraldo Leal, o Coordenador Geral do Projeto Dom Távora Gismário Nobre, o Coordenador Regional do Projeto Dom Távora

Paulo Barbosa, representando o parlamento municipal, os vereadores Victor Muniz, José de Jesus Leite – Duda, Valdson Costa e Adilson Cajá, os secretários municipais Hebert Lima da Saúde, Luiz Monteiro do Turismo e as secretárias Dona Quinha da Assistência e Manuela Aguiar da Administração e o ex-prefeito Gilson Barrozo, que em sua gestão realizou a construção do Centro Comercial.

Os artesãos foram representados por Dona Cristina, que com os seus 86 anos de vida, e 52 anos de trabalho no artesanato de barro, vibrou muito com este novo momento da vida dos que fazem a cultura de Santana do São Francisco.

Foto: Vanessa Passos / Ascom -SEAGRI