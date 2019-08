Jovens invadem escola no interior do estado, atiram contra vigilante e saem correndo

15/08/19 - 11:36:55

Uma tentativa de homicídio ocorrido na manhã desta quinta-feira (15) assustou os servidores de uma creche

O fato foi registrado por volta das 9 horas e as informações são de que o vigilante conhecido como “Geraldinho” 65 anos, estava dentro da Escola Municipal Adelina Maria de Santana Souza, localizada no centro da cidade, quando dois jovens se aproximaram, entraram no local e efetuaram o disparo.

Em seguida, a dupla que estava à pé, saíram correndo pelas ruas, tomando rumo ignorado.

‘Geraldinho’ foi socorrido e encaminhado para o Hospital Universitário de Lagarto.

As policias civil e militar foram acionadas e estão no local fazendo o levantamento.