Ministério Público faz reunião para tratar sobre furto de água

15/08/19 - 14:30:06

O Ministério Público de Sergipe, por meio da Coordenadoria-Geral, realizou reunião para tratar sobre as novas operações para combater o furto de água nos municípios sergipanos. A coordenadora-geral Ana Christina Souza Brandi falou sobre a importância da fiscalização, os municípios que já foram fiscalizados e destacou que nas próximas inspeções também serão observados os furtos de energia.

“A operação começou em abril desse ano com o combate ao furto de água. Os municípios fiscalizados até agora foram Nossa Senhora do Socorro (com a atuação da promotora de Justiça Gicele Mara Cavalcante d’Avila Fontes), Poço Verde (com o promotor de Justiça Diego Gouveia Pessoa de Lima), Poço Redondo (com o promotor de Justiça Raimundo Bispo Filho), Aquidabã (com o promotor de Justiça Waltenberg Lima de Sá) e Gararu (com o promotor de Justiça Francisco Ferreira de lima Júnior)”, destacou a coordenadora geral.

Para as próximas visitas serão convidados os coordenadores das Delegacias do Interior, Jonathas Evangelista, e da Coordenadoria Geral de Perícias (COGERP), Nestor Sampaio. Eles reforçarão as equipes, darão o apoio necessário ao desenvolvimento dos trabalhos e farão as lavraturas de eventuais flagrantes.

A promotora de Justiça e assessora da Coordenadoria-Geral, Cláudia do Amaral Calmon, também falou sobre o resultado positivo das operações anteriores. “Conforme relatório apresentado pela Companhia de Saneamento do Estado de Sergipe (Deso), após a fiscalização, 1500 usuários solicitaram a ligação de água e regularizaram a situação do imóvel”, destacou.

A Deso e a Energisa informaram que já fizeram o mapeamento dos locais que apresentam maior número de infrações e se comprometeram a realizar a programação para otimizar o trabalho e aproveitar as equipes que serão deslocadas para as cidades que serão fiscalizadas.

Com informações e foto da Coordenadoria-Geral do MPSE

