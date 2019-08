O Doutor da Felicidade foi o filme exibido no Cine Somese

15/08/19 - 05:21:21

O Cine Somese dessa terça-feira, 13, exibiu o filme ‘O Doutor da Felicidade’, realizado no auditório da Somese. O público presente assistiu à apresentação musical de alguns alunos de medicina, recebeu gratuitamente pipoca e refrigerante e participou de um debate sobre o assunto em destaque, além de sorteio de livros e DVDs.

O filme de 2017 conta a história do Doutor Knock, um ex-bandido que se tornou um médico e chega à pequena aldeia de Saint-Maurice para fazer sua fortuna usando um método particular. Ele faz com que os moradores acreditem que eles não são saudáveis e encontra em cada um deles um sintoma imaginário, ou não, para assim poder exercer sua profissão de forma lucrativa.

De acordo com o presidente da Somese, Dr. José Aderval Aragão, a cada exibição de um filme é gerado um debate com o público presente no cinema. “É gratificante perceber o quanto o Cine Somese vem crescendo e atraindo um público de diversas profissões e estudantes”, destacou Dr. Aderval.

O coordenador do Cine Somese, Dr. Anselmo Mariano, explica que o filme escolhido foi proposto por uma estudante de medicina e conta a história de um ladrão que estudou medicina e foi trabalhar em uma pequena cidade. “A história do filme é muito interessante e nos faz pensar sobre a ética médica”, pontuou Dr. Anselmo.

Segundo o estudante de medicina, Moroni Moraes, a crítica do filme foi interessante porque fala da batalha que existe entre a medicina humanista e capitalista. “O filme mostra que é possível ajudar as pessoas de forma verdadeira e também ganhar dinheiro e essa é uma realidade que enfrentaremos”, enfatizou Moroni.

Para o Dr. Antônio Samarone, o filme mostrou de forma leve e brilhante que a medicina é, também, um negócio. “No longa, a cidade passou a viver em torno da saúde e temos essa realidade aqui em Aracaju, pois temos cerca de 600 farmácias e é o único estabelecimento em que o trabalhador nunca fica sem fazer nada”, explicou Dr. Samarone.

Certificado

Todos os participantes recebem um certificado emitido pela IFMSA Brazil/Unit (International Federation of Medical Students’ Association) pela ação ligada a educação médica.

Matéria: Ascom Somese

Foto: Leonardo Vilas Boas