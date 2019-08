Palhaço Soneca retoma atividades na Câmara Municipal de Aracaju

15/08/19 - 17:00:38

Após período de licença médica, o vereador Palhaço Soneca (Cidadania) está de volta às atividades legislativas na Câmara Municipal de Aracaju (CMA). Nesta quinta-feira, 15, o parlamentar, inclusive, secretariou a 57ª Ordinária, no plenário da Casa Legislativa. “Fui bem recebido por todos, desde a tia do café até o presidente Nitinho Vitale. Isso me dá forças para continuar com o trabalho social nos bairros carentes de Aracaju”, disse.

Palhaço Soneca está programado uma série de ações sociais, uma delas é 7ª edição do Projeto Criança Feliz, evento gratuito que comemora o Dia das Crianças no bairro Olaria. Em 2018, cerca de três mil pessoas participaram da festa, quebrando o recorde de público do ano passado.

Este ano o vereador está planejando uma ação para fazer a maior festa de todos os tempos. Haverá novidades em 2019, mas por enquanto a data ainda não foi definida. A única certeza é que o palhaço vai contar piadas, dançar, cantar e distribuir alegria como de costume.

O Projeto Criança Feliz foi idealizado por Palhaço Soneca em 2013 com apenas duas camas elásticas, uma máquina de algodão doce e um carro de som. A festa se multiplicou nos últimos anos, e hoje se tornou um mega evento, realizado nas imediações do Barracão Cultural.

por Guilherme Fraga

foto César de Oliveira