PARTE DO TETO DO 3º BPM DE ITABAIANA DESABOU NESTA QUINTA-FEIRA

15/08/19 - 13:53:40

Parte do teto de gesso da sala de monitoramento do 3º Batalhão da Polícia Militar do município de Itabaiana desabou no final da manhã desta quinta-feira (15).

As informações são de que o prédio tinha problemas na estrutura e estava passando por uma reforma, porém devido às constantes chuvas que caíram nos últimos dias, a água acabou infiltrando, provocando a queda do teto.

Ninguém se feriu, já que no momento do desabamento não havia ninguém na sala e os prejuízos foram apenas materiais.