PESQUISA COMPARATIVA DE PREÇOS DE HORTIFRUTI É DIVULGADA PELA SEMDEC

15/08/19 - 14:15:27

A pesquisa de preços é uma das práticas recomendadas aos consumidores, antes que saiam às compras. A medida possibilita maior controle do orçamento e pode gerar economia. Por isso, para auxiliar os consumidores, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), disponibiliza a pesquisa comparativa dos preços de hortifruti.

O objetivo da pesquisa é oferecer uma referência dos preços praticados na capital, assim como monitorar o mercado. O levantamento realizado no dia 14 de agosto foi executado por meio do Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Aracaju).

De acordo com o coordenador do Procon Aracaju, Igor Lopes, foram visitados 15 estabelecimentos, nos quais foram verificados 47 diferentes produtos. “Para esta pesquisa visitamos estabelecimentos instalados no Mercado Antônio Franco, no Centro da capital e algumas redes de supermercados”, indicou.

Fazem parte do levantamento 21 frutas e 26 itens de horta de pomar. No caso da tangerina, foram encontrados preços que variam entre R$ 2,00 e R$5,00 (entre 3 e 6 unidades). Já em relação à abóbora foram encontrados valores entre R$ 1,98 e R$ 4,59, por quilo. Para o morango foram encontrados preços que variam entre R$ 5,00 e R$ 7,00.

O coordenador lembra que as variações e os preços constatados referem-se aos dias em que foram realizados os levantamentos. “Esses valores servem como referência, porém estão sujeitos à alteração conforme a data da compra, já que pode ocorrer variações em virtude de descontos especiais, ofertas e promoções”, alertou.

Produtos pesquisados

Frutas: abacate, abacaxi, ameixa, banana, caju, goiaba, jenipapo, kiwi, laranja, limão, maçã, mamão, manga, maracujá, melancia, melão, mexerica ou tangerina, morango, pera, uva roxa e uva verde.

Horta e pomar: abobrinha, abóbora, alface, alho, batata doce, batata inglesa, berinjela, beterraba, brócolis, cebola branca, cebola roxa, cebolinha, cenoura, chuchu, coentro, couve, espinafre, inhame, macaxeira, manjericão, pepino, pimentão, quiabo, repolho, salsa e tomate.

Apesar da pesquisa comparativa ter como objeto os 47 tipos de produtos supracitados, não significa dizer que todos os estabelecimentos envolvidos comercializem a totalidade destes produtos.

Em caso de dúvidas ou reclamações, o Procon Aracaju disponibiliza o SAC 151, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com o custo de ligação local.

Confira a tabela completa.

Fonte e foto Semdec