POLÍCIA PRENDE TRÊS SUSPEITOS DE ROUBOS VEÍCULOS NA GRANDE AR

15/08/19 - 08:08:29

A Divisão de Roubos e Furtos de Veículos (DRFV) da Polícia Civil deflagrou na manhã desta quinta-feira (15) uma operação para combater roubos de veículos. Três mandados de prisão foram cumpridos e os suspeitos já foram presos.

De acordo com as investigações, conduzidas pelo delegado Kássio Viana, o trio agia em duas motocicletas, sendo dois suspeitos em uma, e os outros dois em outra. Eles abordavam as vítimas no meio da rua, paravam e pegavam o veículo. Ainda segundo o delegado, os suspeitos praticaram diversos roubos em Aracaju e Nossa Senhora do Socorro.

Recentemente, o trio já havia sido preso pela Polícia Militar também por envolvimento em roubos de praticado na grande Aracaju, mas havia ganhado liberdade logo na sequência e voltado a praticar os mesmos crimes.

A ação contou com o apoio do Departamento de Narcóticos (Denarc).