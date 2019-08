PREFEITO DE MIAME VISITARÁ INSTALAÇÕES DA TERMOELÉTRICA DE SERGIPE

Nesta sexta-feira (16), o governador Belivaldo Chagas receberá a visita do prefeito de Miami (EUA), Francis Xavier Suarez, em Aracaju, para conhecer as instalações da Usina Termelétrica Porto de Sergipe(UTE), que está em fase final de construção na Barra dos Coqueiros(SE). O governo do Estado pretende estreitar as relações com a comitiva norte-americana, trocar experiências, além de aproveitar a expertise na área do turismo, já que a cidade de Miami é o terceiro principal destino turístico dos brasileiros nos EUA, depois de Orlando e Nova York.

A UTE Porto de Sergipe vem atraindo atenção pelo seu caráter inovador, tanto em termos tecnológicos quanto pelo arranjo institucional que foi estruturado, com a participação de megaempresas como a Golar, Exxon Mobil e General Eletric. Ao longo de sua construção, já recebeu a visita da delegação do Estado de Lagos (Nigéria), Moçambique, cônsul-geral dos Estados Unidos em Recife, John Barrett e da consulesa Catherine Griffith, no intuito de conhecer o projeto. A expectativa é de que o UTE Porto de Sergipe atraia empresas e abra caminhos para outros investimentos no estado.

A Centrais Elétricas de Sergipe (Celse) está construindo a UTE Porto de Sergipe, que integra o Complexo de Geração de Energia Governador Marcelo Déda, e será a maior do gênero na América Latina. O empreendimento recebe em torno de R$ 5 bilhões em recursos, maior investimento feito pela iniciativa privada no estado. A termoelétrica está prevista para entrar em plena operação em janeiro de 2020, e terá a capacidade de gerar 1,5 mil megawatts de energia elétrica. Para dimensionar o empreendimento deve-se assinalar que a UTE Porto de Sergipe poderá sozinha atender a 15% da demanda de toda a região Nordeste.

