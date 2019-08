PREFEITURA DE LAGARTO DIZ QUE FUNCIONÁRIO FOI ALVEJADO FORA DA ESCOLA

15/08/19 - 12:51:10

A Prefeitura de Lagarto lamenta informar que um funcionário da Escola Municipal Adelina Maria, o qual o nome tem o direito de ser preservado, foi alvejado com disparos de arma de fogo na manhã desta quinta-feira, 15. Os suspeitos não entraram no ambiente escolar, realizaram os disparos no corredor de entrada de um prédio anexo da unidade de ensino.

A Prefeitura esclarece que o caso já está sendo investigado pela polícia e que mais detalhes sobre a motivação só poderão ser divulgados pela Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP). Ademais, o município está acompanhando o caso de perto e prestando toda a assistência necessária à vítima e à sua família, desejando uma pronta recuperação.

Às 11h20, a Prefeitura de Lagarto foi informada pelo HUL que o paciente foi encaminhado ao Hospital de Urgência de Sergipe (HUSE) após dar entrada na Ala Vermelha e ser atendido por um cirurgião-geral e equipe de enfermagem.

Da assessoria