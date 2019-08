Prefeitura de Lagarto fecha parcerias para melhorar renda dos catadores de reciclável

15/08/19 - 09:39:06

Após a inauguração do Galpão de Triagem da Coleta Seletiva a Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria de Meio Ambiente, iniciou nesta quarta-feira, 14, a busca por parcerias que vão garantir o material reciclável necessário para o sustento dos catadores que estão trabalhando no novo projeto do município.

“Entendemos que não adianta apenas disponibilizar para eles o galpão e o suporte para o trabalho, é preciso oferecer também todas as condições de que encontrarão oportunidades. Essas parcerias com comerciantes representam justamente isso”, explicou a Prefeita Hilda Ribeiro.

A visita foi feita pelo Secretário de Meio Ambiente, Aloísio Andrade, acompanhado pelo Presidente da Associação dos Catadores, Cristiano Santos, e do Secretário-adjunto do Meio Ambiente, Renato dos Santos, que dialogaram com diversos comércios varejistas e supermercados do município, com o objetivo de fechar acordos de cooperação para que os empresários possam fornecer todo material reciclável para a coleta seletiva do município.

“É um compromisso da Prefeita Hilda manter 32 famílias longe do lixão. Essa primeira visita já nos deixou bastante otimistas, porque pudemos apresentar o galpão para estes empresários que se sensibilizaram em ajudar 32 trabalhadores. E o melhor, já deixamos coletas seletivas, de grande quantidade, agendadas para a partir da próxima semana”, comemorou o Secretário Aloísio Andrade.

Você empresário que deseja colaborar com o Galpão de Triagem da Coleta Seletiva de Lagarto entre em contato com a SEMA pelo (79) 3631-7779.

Prefeitura de Lagarto