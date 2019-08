Prefeitura de Lagarto realiza Conferência Municipal de Assistência Social

15/08/19 - 05:09:19

Nesta quarta-feira, 14, a Prefeitura de Lagarto realizou, em conjunto com o Conselho Municipal de Assistência Social, a VIII Conferência Municipal de Assistência Social, no auditório da Faculdade Dom Pedro II. Encontro debateu propostas para construção de diretrizes para o aprimoramento do Sistema Único da Assistência Social (SUAS).

“Só conseguimos construir políticas públicas efetivas se ouvirmos o que a sociedade tem a dizer, o que ela tem de demanda e o que tem a cobrar do poder público. Já temos essa preocupação em dar voz à população. E na conferência isso se torna ainda mais imprescindível”, avaliou a prefeita Hilda Ribeiro.

Durante a conferência, representantes dos servidores municipais, gestores e público em geral analisaram, propuseram e deliberaram encaminhamentos, elegendo delegados para integrarem a XII Conferência Estadual de Assistência Social.

Compuseram a mesa de abertura o secretário municipal do Desenvolvimento Social e do Trabalho, Valdiosmar Vieira; o controlador-geral do município, Rodrigo Freire; a presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, Bruna Aise; a representante do Conselho Estadual, Lara Cíntia; o representante dos trabalhadores do SUAS, Rangel; e o representante dos usuários da Assistência Social, o senhor Antônio.

Fonte: https://www.lagarto.se.gov.br/v2/secretarias-2/desenvolvimento-social-e-do-trabalho/item/2826-prefeitura-de-lagarto-realiza-conferencia-municipal-de-assistencia-social.html