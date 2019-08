Rainha do basquete Hortência é homenageada com emissão especial

15/08/19 - 17:00:59

Os Correios colocam em circulação nesta quinta-feira (15) a segunda emissão da série Mulheres Brasileiras que Fizeram História, uma homenagem àquela que vale ouro por suas conquistas no basquete brasileiro: Hortência de Fátima Marcari. Prestes a completar 60 anos, a ex-jogadora agora faz parte da galeria dos homenageados pela filatelia brasileira.

Exemplo de determinação e garra para mulheres de todas as gerações, Hortência nasceu em Potirendaba, São Paulo, em 23 de setembro de 1959. Teve uma infância humilde, mas viu no esporte a chance de sobrevivência e de uma vida digna. Com o apoio dos pais na escolha pelo basquete, Hortência se superou. Em 1991, recebeu a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Cuba; três anos depois foi campeã do Mundial da Austrália. Nos Jogos Olímpicos de 1996, em Atlanta, recebeu a primeira medalha de prata olímpica do Brasil, feito inédito para a modalidade.

Maior pontuadora da história da seleção brasileira de basquete – numa época que não valiam os arremessos de 3 pontos – Hortência tem mais de 3.160 pontos marcados em 127 partidas oficiais. Seu desempenho a tornou reconhecida como uma das maiores atletas de basquete de todos os tempos, no cenário internacional. Em 2018, foi escolhida como a maior jogadora de todos os tempos da Copa do Mundo ou Campeonato Mundial também pela FIBA.

A emissão – A foto que ilustra o selo foi tirada no exato momento da famosa respiradinha da Hortência, tempo em que ela se concentra para fazer um arremesso de lance livre. O registro fotográfico foi feito pela Confederação Brasileira de Basquete durante os Jogos Olímpicos em Atlanta. A folha com borda na cor magenta é composta por 18 selos, tendo o título da emissão no canto superior esquerdo e no canto superior direto desenhos estilizados de flores de hortênsias e uma bola de basquete. Foram usadas as técnicas de fotografia e computação gráfica. A emissão tem tiragem de 54 mil selos, com valor de R$1,95 a unidade. As peças estarão disponíveis nas principais agências de todo o país e também na loja virtual dos Correios.

