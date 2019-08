Secretaria de Saúde disponibilizará 400 testes rápidos no projeto ‘Quartel de Portas Abertas’

Trata-se de uma ação cívico-social, aberta para o público interno e externo, que será realizada no 28° Batalhão de Caçadores, localizado no Bairro 18 do Forte

Na manhã do próximo sábado (17), das 8h às 15h, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) por meio do Programa IST’Aids, participará do projeto ‘Quartel de Portas Abertas’. Trata-se de uma ação cívico-social, aberta para o público interno e externo, que será realizada no 28° Batalhão de Caçadores, localizado no Bairro 18 do Forte. A ação da SES consiste em ofertar, através da Unidade Móvel, cerca de 400 testes rápidos de Sífilis, HIV e Hepatite B e C para 100 pessoas.

Segundo o gerente do programa IST’Aids da SES, Almir Santana, a participação da SES no projeto é de suma importância além de ser inédita. Ele ainda faz um alerta para a população.

“Um ponto extremamente importante é que essa ação é inédita, nunca levamos a Unidade Móvel para o Exército, segundo que apesar de haver a presença de outras pessoas, o público interno militar tende a ser predominantemente masculino, e a nossa prioridade é esse público, principalmente por conta da Sífilis. Desta forma, é importante levar os testes para esse público diferenciado. Ressalto ainda que de um modo geral, toda pessoa sexualmente ativa é importante que faça pelo menos, uma vez ao ano, os testes para saber o diagnóstico e caso esteja com alguma dessas infecções iniciar o tratamento”, ressalta o médico.

O major do 28º Batalhão de Caçadores, Cleidson Rocha, destaca a importância da presença da SES durante o projeto. “ A importância da participação da SES é justamente a colaboração com a comunidade mais carente, e as pessoas que precisam dos serviços básicos de saúde, além da integração tanto com 28º Batalhão de Caçadores como com a sociedade sergipana”, destaca.

