Solenidade de Premiação do Concurso de Inovação ocorre dia 23 de agosto

15/08/19 - 14:43:04

A consolidação de uma meta decisiva e histórica para a administração municipal estará sendo coroada com a premiação dos servidores vencedores do 1º Concurso de Criatividade e Inovação na Gestão Pública, prevista para a próxima sexta-feira, 23 de agosto, a partir das 9h, no auditório da Uninassau, situado à avenida Augusto Franco, 2340, no bairro Siqueira Campos.

Durante a solenidade, os autores dos três projetos melhor classificados pela Comissão de Avaliação do certame receberão a premiação oferecida pelos patrocinadores que são a Banese Corretora (1º Lugar -R$ 3.000,00) , Unit – Universidade Tiradentes (2º Lugar – Curso de Idiomas durante 1 ano) e Banco do Brasil (3º Lugar -1 Tablet).

Entre os critérios determinantes para a classificação estão o caráter de inovação, a utilização eficaz de recursos, a existência de mecanismos de transparência e controle social, o grau de replicabilidade e o grau de sustentabilidade.

“Isto mostra o viés de inovação que buscamos estimular dentre os servidores municipais, nos adequando aos desafios que nos são impostos pela sociedade num cenário de evolução tecnológica e exigência por respostas dentro da premissa socioambiental”, explica o diretor da Escola Municipal de Governo e Administração Pública (Esgap), Bosco Rollemberg, que coordena a iniciativa.

Todos os demais participantes receberão certificados e seus projetos irão compor um banco de boas práticas da Prefeitura de Aracaju.

Veja a relação dos 10 projetos pré-selecionados:

1 – RCC’S E TIJOLOS ECOLÓGICOS

Utilizar tijolos ecológicos feitos com RCC’s – Resíduos da Construção Civil nas construções de casas populares e obras públicas

2 – LABORATÓRIO DE ECONOMIA CRIATIVA EM ARACAJU

O projeto tem como proposta a criação de um espaço de Economia Criativa fazendo adaptação de edificações já existentes da Prefeitura de Aracaju.

3 – SERIOUS GAME ” ANJOS AZUIS”

Programa voltado para crianças do ensino Fundamental menor, em apoio aos benefícios que a aplicação de jogos digitais promove no processo de ensino-aprendizagem.

4 – CASA LEGAL, PAPEL NA MÃO

O projeto é um aplicativo para celular que irá facilitar o cadastramento e a identificação das famílias que ocupam áreas urbanas consolidadas ou não e que buscam a regularização fundiária urbanística, ambiental, social e jurídica do seu imóvel

5 – PORTAL DA MATRÍCULA ONLINE

A Matrícula online é um serviço que objetiva oferecer maior comodidade no processo de matrícula aos alunos que desejam permanecer ou ingressar na rede pública municipal de ensino de Aracaju

6 – INTERVENÇÕES URBANAS

Tem como objetivo transformar espaços que acumulam resíduos da construção civil em áreas de convivência feitas com materiais recicláveis, como pneus. O ponto forte da intervenção urbana é a participação da comunidade, que é sensibilizada diretamente pela equipe de educação ambiental da Sema e se envolveu em todas as etapas do projeto, desde o projeto à execução.

7 – GUIA ARACAJU

Criar uma plataforma/serviço através do site da Prefeitura, e divulgado nas redes sociais, que conecta viajantes que buscam Aracaju como opção turística a cidadãos locais que atuem como guias. A solução, que busca o estímulo ao comércio e atividade turística entrega aos usuários uma contrapartida interessante: uma vez juntos, os participantes passam a ter acesso a vantagens e descontos conquistados com a rede de parceiros credenciada na estratégia.

8 – CLUBE DO LEITOR: PEQUENOS SONHADORES

Possibilitar através da leitura ou através do contato com os livros a construção de uma visão crítica de mundo, permitindo a formação de suas identidades enquanto cidadãos.

9 – CALÇADAS DE ARA

Uma Calçada Ideal é aquela que é larga, com faixa livre para circulação, é nivelada sem obstáculos, tem piso apropriado, é acessível (rampas e piso tátil), possui iluminação com altura apropriada ao pedestre, é sombreada com vegetação adequada ao meio urbano, conta com faixa de serviço, com pontos de descanso e atração (bancos e outros mobiliários urbanos), trazendo vida e segurança aos usuários.

10 – MELHORIA CONTÍNUA NAS UBS

Foi percebida uma dificuldade de acesso dos usuários a esses serviços e longas filas no período da manhã, antes mesmo da Unidade Básica de Saúde (UBS) abrir. Então, foi realizada uma força-tarefa por duas semanas visando entender a demanda e a forma de acesso estabelecida para os diferentes serviços, para assim, realizar os ajustes necessários para garantir o acesso de todos os usuários.