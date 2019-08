Talysson vai ao TSE contra decisão de cassar seu mandato

15/08/19 - 19:48:41

O deputado estadual Talysson Barbosa Costa (PR), filho do prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho, disse nesta quinta-feira(15), através de sua assessoria que a decisão proferida pelo TRE, adotada também nesta quinta-feira, em que lhe cassa o mandato parlamentar, “respeitosamente, a acatamos”.

– No entanto, demonstrando nosso inconformismo – disse Talysson – recorreremos ao Tribunal Superior Eleitoral, a fim de combater os equívocos da mencionada decisão e comprovar nossa inocência. Continuamos no pleno exercício do nosso mandato e confiando na justiça.

Enquanto o TRE não julga, o deputado permanece com o mandato.