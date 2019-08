Saúde divulga calendário da Brigada de Combate à Dengue dos próximos 15 dias

16/08/19 - 05:00:03

A força-tarefa do Estado iniciou os trabalhos no dia 10 de julho para reforçar as ações de controle do Aedes aegypti

Os agentes de endemias que compõem a Brigada Itinerante de Combate à Dengue estarão nos municípios de Neópolis, São Francisco, Carmópolis, Capela e General Maynard na segunda metade de agosto, segundo calendário divulgado pela Diretoria de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde (SES). A força-tarefa do Estado iniciou os trabalhos no dia 10 de julho para reforçar as ações de controle do Aedes aegypti realizadas pelos municípios que se encontram em alto risco para a dengue, zica e chikungunya, conforme apontou o último LIRAa, divulgado no final do mês passado.

O município de Neópolis, região ribeirinha do Estado e sinalizado no LIRAa com o índice de infestação do mosquito de 4,5%, recebe os agentes na próxima segunda-feira (19), onde ficarão até a quarta-feira (21), com a missão de promover atividades educativas, eliminação de criadouros e tratamento químico de todos os potenciais criadouros ou focos não passíveis de controle mecânico que oferecem condições favoráveis à oviposição do vetor. Na quinta-feira (22), e na sexta-feira (23), eles seguem para o também município ribeirinho de Santana do São Francisco, onde o índice de infestação chega a 8,9%.

Nos dias 26 e 27 a brigada segue para o município de Carmópolis (5,3% de índice), no Leste sergipano, seguindo na quarta-feira (28), para o vizinho Capela (4,7%), onde fica até a quinta-feira (29). Na sexta-feira (30), os agentes de endemias focam o trabalho em General Maynard, que no LIRAa obteve o índice de 4,5%.

Critérios

A Secretaria de Estado da Saúde define a atuação da brigada itinerante a partir de alguns critérios que são: município com índice de infestação que caracteriza alto risco, cuja infestação está igual ou acima de 3,9% dos imóveis existentes e inspecionados no município; município com classificação de média incidência em número de casos; município que se encontra sem informação dos dados entomológicos no Sistema de Informação oficial o SISFAD, segundo informou a gerente do Núcleo de Endemias da SES, Sidney Sá.

Fonte e foto assessoria