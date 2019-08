AGL RECEBERÁ ESCRITORAS CABO-VERDIANAS PARA CONFERÊNCIA NESTA SEXTA

16/08/19 - 05:00:52

Está entre irmãos é sempre bom. É com este pensamento que os membros da Academia Gloriense de Letras (AGL) têm a honra de convidar a comunidade gloriense, sertaneja e sergipana para a Conferência Internacional “Literatura entre Irmãos ” com as escritoras cabo-verdianas Vera Duarte e Dina Salústio que ocorrerá na manhã desta sexta-feira, 16/08/19, no Memorial Padre Léon Gregório, Calçadão.

A relação entre AGL e Cabo Verde, África, foi iniciada em 2018 quando Christina Ramalho, Lucas Lamonier e Carlos Alexandre, membros da AGL, foram ao país africano participar de um Seminário na Universidade de Cabo Verde (UCV).

Na ocasião, participaram de uma sessão da Academia Cabo-verdiana de Letras, empossando a escritora Vera Duarte como Membro Correspondente da AGL e lançando a Antologia “Literatura entre Irmãos: Brasil -Cabo Verde” composta por textos de escritores glorienses e cabo-verdianos.

Nesse encontro, os laços foram estreitados e novos projetos surgiram, como a participação da escritora Dina Salústio na abertura da Festa Literária Internacional de Glória (FLIG) e o lançamento da Antologia “Florescer das Letras do Sertão Sergipano às margens Cabo-verdianas ” com participação de estudantes de Chão Bom, Tarrafal, Cabo Verde e sergipana.

É com o clima de hospitalidade e fraternidade que receberemos a todos neste momento significativo para a nossa literatura.

Carlos Alexandre Nascimento Aragao

Vice-presidente da AGL