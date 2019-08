Almoço Somese recebeu candidatos ao Conselho Federal de Medicina

16/08/19 - 06:21:45

Com eleições marcadas para os dias 27 e 28 deste mês, os candidatos ao Conselho Federal de Medicina (Eleições CFM 2019), Dr. Henrique Batista e Silva (Chapa 01) e Dr. Ricardo Scandian de Melo (chapa 02) foram os convidados do Almoço Somese desta quinta-feira, 15. Eles abordaram o tema: “Eleições CFM 2019 – Apresentação de Proposta”.

O presidente da Somese, Dr. José Aderval Aragão, explica da importância dos colegas debaterem suas propostas durante a realização do Almoço Somese. “O debate foi extremamente produtivo e tivemos a oportunidade de discutir sobre diversos temas ligados à área médica e onde é preciso melhorar”, enfatizou Dr. Aderval.

Para o candidato da chapa 1, Dr. Henrique Batista e Silva, foi muito importante debater na Somese pela grande profundidade nas questões da medicina. “Como já faço parte do CFM, discutir sobre as propostas que chamamos de compromissos pelas atividades que estamos desenvolvendo é gratificante. Temos respostas bem positivas e pretendemos continuar com esse trabalho em benefício da saúde do brasileiro e da dignificação da classe médica de Sergipe e do Brasil”, destacou Dr. Henrique.

Segundo o candidato da chapa 2, Dr. Ricardo Scandian de Melo, as propostas da chapa 2 (Renovar) visam a melhoria da medicina brasileira. “Representamos notadamente a medicina pública, os militantes do SUS e pretendemos levar as angústias dos colegas da medicina do SUS para o CFM e lutar pela melhoria em todos os sentidos”, pontuou Dr. Ricardo.

De acordo com Dr. Anselmo Mariano, o debate foi muito positivo e a Somese está de parabéns por trazer dois candidatos que estão concorrendo ao CFM. “Os profissionais são muito respeitados na classe médica e cada um apresentou suas propostas de forma tranquila destacando vários itens como a telemedicina, a carreira médica a nível Estadual e Federal, criação de uma Ordem dos Médicos”, explanou Dr. Anselmo.

Matéria: Ascom Somese

Foto: Leonardo Vilas Boas