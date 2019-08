Às favas os pruridos para mudanças

16/08/19 - 00:01:20

Diógenes Brayner – plená[email protected]

As conversas de bastidores que ocorrem sobre a política em Aracaju passaram a ter um tom menos promocional para prováveis candidatos. Apesar de uma distância de 15 meses para que as eleições aconteçam, alguns nomes começam a surgir e que jamais disputaram mandatos. O da delegada Daniela Garcia vem sendo tratado com o cuidado dos cristais. Os chamados novos miram nela e vão insistir para tê-la nos palanques, mesmo com a recusa decidida dela.

O pessoal vê chances de colocar novos nomes à disposição do eleitorado. Batem na tese de que se “elegeram um delegado para o Senado, por que não uma delegada para a Prefeitura”? Imaginam que pode dar certo, levando em consideração o trabalho de Daniela não ação contra a corrupção. A delegada hoje trabalha no Ministério da Justiça e Segurança, em Brasília, tendo como chefe maior o ministro Sérgio Moro, que vem sendo acossado por partidos políticos flexíveis aos corruptos, desde a ação e contra-ação de hackeres.

Se a disputa pelas Prefeituras ainda é considerada distante, imagina para o Governo do Estado em 2022? Pois bem, começam a pensar nisso também. Não com tanta voracidade, mas projeções através de montagens que cheguem até lá. Como em várias eleições anteriores, quando terminava um pleito já se sabia o nome de quem estaria na linha de frente nos próximos anos seguintes. Qual o nome que se vislumbra hoje para tentar a sucessão de Belivaldo Chagas? Ainda não se tem ideia de quem possa disputar o Governo, digamos assim, naturalmente.

Claro que alguns políticos já se expõem, como é o caso dos deputados federais Laércio Oliveira (PP), Fábio Mitidieri (PPS), senador Rogério Carvalho (PT) e até o de Edvaldo Nogueira (PCdoB). A oposição está sem alguém que chame a atenção neste momento, pelo menos ao Governo do Estado. Dividida e derrotada nas eleições passadas, ainda não se recompôs e parece difícil se reunificar com objetivo definido. Aqui se faz apenas uma análise e não uma constatação, que mais à frente pode ser desfeita.

Já o grupo que anuncia uma nova política está pensando mais distante. Expõe-se pouco e tenta mostrar alguma diferença, mas pensa no senador Alessandro Vieira ao Governo. O problema é composição política que ainda não tem e nem demonstra vontade de fazê-la. A não ser que até 2022 mande às favas os pruridos em relação às alianças com qualquer outro partido, e caia na gandaia sem perder a pose. Quem sabe?

Elenco grandioso

O governador Belivaldo Chagas voltou do Recife animado com os contatos que manteve no consulado da China, onde se reuniu com a Cônsul-Geral Yan Yuqing.

*** Segundo Belivaldo, “a grande oferta de gás em Sergipe abre um elenco de oportunidades grandioso para que possamos aproveitar”!

Visita do prefeito de Miami

O prefeito de Miami (EUA), Francis Suarez, está em Aracaju e visita hoje pela manhã a Usina Termoelétrica que está em construção no município de Barra dos Coqueiros. Terá a companhia do governador Belivaldo Chagas.

*** A visita servirá para estreitar relações entre Sergipe e Miami, inclusive na área do turismo. O prefeito deixa Aracaju por volta do meio-dia.

Fábio sobre conversa

O deputado Fábio Henrique (PSD) disse ontem que tem mais de três meses que não conversa com o prefeito Edvaldo Nogueira, nem por telefone. “e nunca tratamos sobre questão de Socorro”.

*** – Portanto o prefeito de Aracaju nunca falou isso comigo. Caso um dia ele trate, saberá qual a minha opinião, disse.

*** Fábio Henrique refere-se à informação de que Edvaldo teria conversado com ele sobre a tendência de apoiar Padre Inaldo, mesmo se filiando ao PDT.

Só depende da janela

O deputado estadual Garibaldi Mendonça (MDB) disse ontem que se a “janela” para troca de partido abrisse ‘neste momento’, ele deixaria sua atual sigla e se filiaria ao DEM.

*** Garibaldi terá uma nova reunião com José Carlos Machado (DEM) na segunda-feira,

Filho no diretório

Já está certo que Breno Garibaldi, filho do deputado, vai se filiar ao DEM no decorrer do mês de outubro. Já está certo que será o presidente do Diretório Municipal de Aracaju.

*** Breno inclusive já está conversando para filiação de lideranças ao DEM.

Surge D. Maria

Se dependesse da vontade de filiados ao DEM em Aracaju, inclusive pré-candidatos a vereador, a senadora Maria do Carmo Alves seria candidata à prefeita em 2020.

*** D. Maria não fala nisso, mas estaria disposta a circular mais por Aracaju.

Conversa com Zé

Sem partido, o ex-prefeito de Socorro José Franco terá uma conversa na segunda-feira com o presidente regional do DEM em Sergipe, José Carlos Machado.

*** Zé diz que será candidato a prefeito de Socorro e é nome que interessa à legenda.

Sobre tapa buraco

Em Tobias Barreto, durante a festa da padroeira, Nossa Senhora Imperatriz dos Campos, o governador Belivaldo Chagas ouviu reclamações de taxistas quanto à má situação das estradas.

*** Disse-lhes que está buscando recursos para continuar a operação Tapa Buraco e que Tobias Barreto será prioridade.

Aproxima adversários

Durante a procissão da padroeira de Tobias, Belivaldo Chagas conseguiu aproximar os dois principais adversários no município: prefeito Diógenes Almeida e deputado estadual Dílson de Agripino.

*** Os dois percorreram todo o percurso ao lado do governador e aliados…

MDB se reúne quinta-feira

Segundo o presidente regional do MDB em Sergipe, deputado Fábio Reis, a executiva nacional do partido vai se reunir na próxima quinta-feira e na pauta constam mudanças no Regimento Interno.

*** Também será marcada uma nova data para a convenção do partido. Alguns deputados estão chateados e acham que pode haver barulho.

Renovação geral

Fábio Reis defende uma renovação geral no MDB em todo o País, para que volte a ser o protagonista em termos de força política nacional.

*** As mudanças são desejo de uma ala expressiva do partido, que se mostra disposta a seguir os rumos de uma nova concepção política e partidária.

Projeto do Novo

Integrantes do grupo que defende mudanças na política, liderados pelo senador Alessandro Vieira (Cidadania) querem lançar candidato a governador em 2022, mesmo que ainda não tenha consistência de bloco.

*** Citam o exemplo de Marcelo Deda (PT), que formou uma aliança com outras legendas e foi eleito governador do Estado.

Já está decidido

Segundo informa um integrante do grupo da nova política, o senador Alessandro já estaria decidido a disputar o Governo em 2022, apesar de não se referir ao assunto.

*** Caso seja derrotado, retornará ao Senado, embora haja um receio do esfacelamento do bloco em formação.

Questão de Daniela

A mesma fonte disse que há uma insistência de setores do grupo para convencer a delegada Daniela Garcia de aceitar disputar a Prefeitura de Aracaju.

*** Daniela realmente resiste, mas o pessoal calcula que se ela eleger-se prefeita abre caminho para Alessandro tentar o Governo.

Abuso de autoridade

O deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) admitiu que a lei sobre abuso de autoridade seja importante porque define regras mais claras do seja esse tipo de abuso tanto para políticos como para juízes, promotores…

*** Há um movimento de deputados para que Bolsonaro vete a lei aprovada pela Câmara Federal.

Projeto em Itabaiana

A Câmara Municipal de Itabaiana tem projeto para retornar ao número de 17 vereadores, como era antes. Atualmente são 14. O prefeito Valmir de Francisquinho é contra ao aumento de parlamentares em sua cidade.

*** Razão para Valmir ser contra: se aprovar 17 vereadores ele calcula que o grupo de Maria Mendonça elegerá três. Se for mantido os 14, Maria não elegeria nenhum.

Um bom bate papo

Vento e chuva – O vento em Aracaju está de derrubar árvores, principalmente na área da orla. O mês de agosto será com ventania forte e chuvas.

Clonagem de cartão – Muita clonagem de cartões em Aracaju. Os bandidos usam esses cartões clonados para compras em outros Estados.

De Clóvis Silveira – Não precisa competir com ninguém, nem provar nada. Não tem que chegar onde outro chegou, só precisa superar seus próprios limites!

Subtenente Edgard – ONG’s mamateiras do Amazonas apavoradas com a suspensão das verbas que seriam para a proteção da floresta, mas que usam para sustento próprio.

Novas compras – Mais de 50 por cento dos inadimplentes dizem que não pretendem fazer novas compras após quitar dívidas.

Juízes contra – O Fórum Nacional de Juízes Criminais emitiu uma nota contra a Lei de Abuso de Autoridade. Já os corruptos comemoram…

Anular votação – Liderado por gaúcho, partido Novo vai ao STF para tentar anular votação do projeto de abuso de autoridade.

DEM ou PL – O deputado estadual Zezinho Guimarães (MDB) pode desembarcar no DEM, mas visa o Partido Liberal desde quando era o PR.

Saem da toca – Senadores saem da toca e vão cobrar do presidente do Senado instalação da CPI da Lava Toga e a análise de pedidos de impeachment de ministros do STF.