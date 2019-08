Barbas de molho

16/08/19 - 08:18:13

Este mês de agosto pode trazer muito desgosto para o governador Belivaldo Chagas (PSD) e para os deputados estadual Ibrain Monteiro (PSC) e federal Bosco Costa (PL), todos processados por crimes eleitorais. Com julgamentos marcados para os próximos dias 19, 20 e 21, os três correm o sério risco de perder os mandatos. Por acusações parecidas, o deputado estadual Talysson Costa (PR) já foi cassado, ontem, pelo Tribunal Regional Eleitoral. Para piorar a situação do parlamentar, o pai dele e prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PR), também foi punido com a perda dos direitos políticos. As defesas de Belivaldo, Ibrain e Bosco vão precisar se virar nos trinta para convencer o Tribunal Regional Eleitoral que as acusações contra eles são improcedentes. Pelo sim e pelo não, é bom os três colocarem as barbas de molho, pois a batata deles está assando em fogo alto. Misericórdia!

Fundo do poço

E quem anda preocupado com a crise econômica é o deputado federal João Daniel (PT). Ele diz não enxergar qualquer ação concreta do governo Jair Bolsonaro (PSL) visando melhorar os índices econômicos. Daniel lamenta que a política econômica em vigor não consegue gerar empregos e impedir a quebradeira das empresas. “Pior é que o governo faz um discurso totalmente fora da realidade”, reclama o petista. Homem, vôte!

Orai por eles

Políticos das mais variadas tendências desfilaram, ontem, pelas ruas de Tobias Barreto. Foram prestigiar a procissão em louvor a Nossa Senhora Imperatriz dos Campos, padroeira do município. Pensando nas eleições de 2020, a maioria botou um olho na santa e outro no eleitorado. Falando nas redes sociais sobre o concorrido evento religioso, o governador Belivaldo Chagas (PSD) recorreu a Gilberto Gil: “Andar com fé eu vou, que a fé não costuma faiá”. É, pode ser!

Nova acadêmica

A cardiologista Celi Marques Santos é a mais nova integrante da Academia Sergipana de Medicina. Ela foi empossada, ontem, em solenidade por demais concorrida. Cliente de doutora Celi, o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PCdoB), lembrou que a nova acadêmica “venceu todos os preconceitos, se tornando uma das mais renomadas cardiologistas de Sergipe”. É vero!

Aposta nelas

E o deputado federal Bosco Costa (PL) propôs à Comissão de Esporte da Câmara que promova um seminário sobre futebol feminino. O parlamentar garante que o evento será importante para expor as deficiências desta modalidade esportiva, muito pouco valorizada no Brasil. “Precisamos discutir, de forma mais efetiva, sobre as necessidades do nosso futebol feminino”, afirma Costa. Certíssimo!

Engomadinhos

Candidato a presidente do PT sergipano, Rubens Marques, o “professor Dudu”, diz que pretende contribuir para fortalecer o partido. Segundo ele, os petistas precisam voltar a fazer trabalho de base, “queimar a testa no sol, pisar na lama e marchar ao lado dos trabalhadores”. Dudu lamenta que, com o tempo, alguns dirigentes do PT se adaptaram “aos gabinetes refrigerados, aos ternos alinhados e passaram a achar normal fazer aliança com a direita, inclusive com golpistas”. Aff Maria!

Rei na barriga

E os políticos não se cansam de divulgar balanços positivos dos próprios mandatos. Relacionam uma série de atividades parlamentares – muitas sem qualquer importância – e concluem dizendo que estão suando a camisa em defesa do povo. Estranho seria se estes políticos admitissem que seus mandatos são medíocres, só beneficiam a eles, os familiares e alguns poucos apadrinhados. Só Jesus na causa!

Contra o mangue

Em um evento social na Orla de Aracaju, alguns convidados defenderam que o mangue em frente aos edifícios do bairro 13 de Julho deve ser podado porque está impedindo a circulação do ar que vem do mar. Outros foram mais radicais e propuseram o corte puro e simples do frondoso manguezal. Felizmente, a Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema) pensa diferente. A natureza agradece.

Nordeste perseguido

O Senador Rogério Carvalho (PT) pediu uma auditoria ao Tribunal de Contas da União sobre no repasse recursos federais para os estados nordestinos. Segundo o petista, os números mostram que o governo liberou para a região menos de 6% do total das verbas repassadas para os estados. Carvalho diz ser visível que o presidente Jair Bolsonaro (PSL) tem uma visão ideológica do Nordeste e, por isso, penaliza o povo, numa completa falta de noção sobre administração pública. Marminino!

Amnésia política

Responda rápido: nas eleições de 2016, quais foram seus candidatos a prefeito e a vereador? Não lembra? Avexe-se não, pois você não é o único. Boa parte do eleitorado também não sabe mais em quem votou nas eleições municipais daquele ano. Muito por conta dessa amnésia política, o Brasil está nesta maré de sapos dos diabos. Crendeuspai!

Recorte de jornal

Publicado no jornal Correio de Aracaju, em 27 de dezembro de 1929.

Resumo dos jornais