COMANDO GERAL RECEPCIONA CANDIDATOS HABILITADOS NO CFO E CFCD DA PM/SE

16/08/19 - 05:35:14

O comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Sergipe (PMSE), coronel Marcony Cabral, recepcionou nesta quinta-feira (15) os candidatos habilitados nos concursos públicos para os cargos de oficial e soldado da Corporação, no auditório do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

Nesse primeiro momento foram convocados 30 candidatos para o Curso de Formação de Oficiais (CFO), que serão submetidos a um período de dois anos de treinamentos teóricos e práticos. Já para o Curso de Formação de Soldados (CFSd), foram convocados 300 candidatos, que passarão por oito meses de formação intensiva.

Na oportunidade, os concursados foram apresentados ao comandante da PMSE, assim como à equipe de instrutores e monitores do Centro de Formação, que será responsável pelo treinamento dos futuros policiais militares.

Em nome do governador Belivaldo Chagas, o coronel Marcony deu as boas vindas aos 330 futuros servidores que iniciarão os respectivos cursos de formação, no próximo dia 2 de setembro. “Fiz questão de comparecer a essa reunião para transmitir aos candidatos que ingressar na Polícia Militar não significa apenas alcançar mais uma mera atividade profissional. Vestir a farda da PMSE é muito mais que isso, é dedicar-se a defesa da sociedade. É trabalhar de forma abnegada em momentos que a maioria descansa ou festeja,” afirmou.

O comandante-geral também destacou que os novos integrantes são recebidos no momento em que a Instituição retirou Sergipe de um cenário de violência crescente. “Com a ajuda das demais forças de segurança do estado, temos conseguido reverter essa situação. Então é preciso ter consciência para abraçar essa importante causa no momento de ingressar na Corporação. É preciso assumir essa grande responsabilidade, diante da expectativa do povo sergipano da continuidade do bom trabalho que tem sido feito pelos policiais militares que estão atuando nas ruas”.

O coronel Marcony ainda ressaltou o avanço conquistado em retomar a formação de oficias em Sergipe. “Há 47 anos nós não fazíamos isso, mas, hoje, os cadetes serão formados conhecendo a realidade do nosso território, com a responsabilidade adicional de futuramente gerenciar a PM. Dessa forma, peço a todos que aproveitem cada momento do curso para aprender o máximo possível. Em nome do governador Belivaldo, agradeço a cada um dos presentes por ter escolhido a Polícia Militar,” concluiu.

De acordo com o chefe da 3ª Seção do Estado Maior (setor responsável pelo ensino na PMSE), coronel Vivaldy Cabral, a reunião foi importante para transmitir todas as situações que os alunos estarão sujeitos a partir de agora, tanto no CFO, como no CFSd, após passarem por todas as etapas de seleção do concurso. Ele também fez questão de relembrar que em Sergipe, a última turma do CFO havia sido formada em 1972. “Nos próximos dois anos, estaremos retomando essa importante formação, com 30 novos oficiais preparados para enfrentar a realidade do estado” disse.

O coronel Vivaldy reconheceu o esforço do Governo do Estado para viabilizar esse concurso, em meio às dificuldades financeiras, como também, pela promessa do governador no sentido de convocar novas turmas na sequência. “Estaremos preparados com toda a nossa estrutura, para formar bons policiais para servir a sociedade sergipana” enfatizou.

O evento contou com as participações do chefe da 2ª Seção do Estado Maior da PMSE, coronel Edenisson Santos da Paixão; do chefe da 5ª Seção, tenente-coronel Fabio Machado; do comandante do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (Cfap), tenente-coronel Elias Linhares; e da gerente de operações do Banco do Estado de Sergipe, senhora Mariana Amaral.

Informações e foto PM/SE